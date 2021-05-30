Çocuk Kütüphanesi faaliyetlerine başladı - Son Dakika

Kovid-19 salgını sebebiyle faaliyetlerine ara veren Selçuklu Belediyesi Çocuk Kütüphanesi maske, mesafe kuralları çerçevesinde hizmet vermeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Selçuklu Belediyesi, KOP İdaresi Başkanlığı ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Konya'da çocuklara yönelik örnek projelerden olan Selçuklu Belediyesi Çocuk Kütüphanesi'nin yeniden çocuklara kapılarını açtığı belirtildi.

Selçuklu Belediyesi Çocuk Kütüphanesi'nin 4-10 yaş grubundaki çocuklara hitap ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çocuk Kütüphanesi renkli ortamı ile çocukların okuma keyfini ve bilgiyi keşfetmelerini sağlarken kütüphanelerden etkili biçimde yararlanabilmeleri ve elektronik ve yazılı medya kullanım becerileri geliştirmelerini sağlıyor."

Açıklamada Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın şu görüşlerine yer verildi:

"Çocuklarımızın kitapla küçük yaşta tanışması, elektronik ve yazılı medya kullanım becerileri gibi önemli hizmetleri yerine getiren kütüphanemiz bu alanda ciddi bir hizmet veriyor. Aşı ve tedbirlerin etkisiyle güzel günlere yaklaştığımız bu süreçte çocuklarımızın yeniden Selçuklu Belediyesi Çocuk Kütüphanesi'ne geliyor olması da hem bizim için hem aileleri hem de gelecek güzel günler açısından sevindirici. Eğitim ve kültüre yapılan yatırımlar geleceğe yapılan yatırımlardır bu anlamda mart ayı içerisinde açtığımız ve eğitim hayatına kazandırdığımız 11 okul kütüphanemizle de bu alandaki hassasiyetimizin göstergesidir. 11 okul kütüphanemiz ile ilçemizdeki kütüphane sayımızı 90'a, kitap sayımızı 551 bine, üye sayımızı da 156 bine yükseltmiş oluyoruz. Hedefimiz ilçemizdeki bütün okullarımızda kütüphanelerin oluşturulmasını sağlayarak öğrencilerimize en geniş kültür imkanlarını sunabilmek."