Son Dakika Haberleri: Çocuk mahkumlara Kuvayı Milliye Destanı sahnelendi
Son Dakika Güncel Haber

Çocuk mahkumlara Kuvayı Milliye Destanı sahnelendi

1 saat önce

Aliağa Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, suça karışmış çocukları topluma yeniden kazandırmak, moral ve motivasyonlarını arttırmak için tiyatro etkinliği düzenledi.

Çocuk mahkumlara Kuvayı Milliye Destanı sahnelendi, System.String[]

Aliağa Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, suça karışmış çocukları topluma yeniden kazandırmak, moral ve motivasyonlarını arttırmak için tiyatro etkinliği düzenledi.


Bayraklı Belediyesi ve Aliağa Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu iş birliğinde, Bayraklı Belediyesi tiyatro ekibinin sahnelediği "Kuvayı Milliye Destanı" büyük bir ilgi gördü. Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren tiyatro ekibi Nazım Hikmet Ran'ın "Kuvayı Milliye Destanı" şiirinden tiyatroya uyarlanan ve Kerem Yalçın'ın yönetmenliğini, Aslı Yalçın'ın ise yardımcılığını üstlendiği oyunda ulusal kurtuluş mücadelesi dönemi konu alındı. İzleyenleri o yıllara götüren ve çekilen zorlukların anlatıldığı oyun zaman zaman duygusal anlar yaşattı.


Programın ardından Aliağa Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Vural Teymür, Bayraklı Belediyesine katkılarından dolayı teşekkür ederek çocuk mahkumların cam üzerine yaptığı Atatürk resmini Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Selda Arslan'a takdim etti.


Cezaevi spor salonunda gerçekleştirilen etkinliğe ayrıca; Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Selda Arslan, İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Vural Teymür, kurum müdürleri katıldı. - İZMİR

Aliağa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkında yeniden tutuklama istenen Demirtaş'tan ilk yorum
Babasını defalarca bıçaklayarak öldüren çocuk, polise teslim oldu Son dakika: Erdoğan'dan FOX TV muhabirine sert sözler: Kanalı yalan medya olmaktan çıkarın Son Dakika: Erdoğan, ABD ziyareti öncesi konuştu: Destekleri ortada, görmezden gelemeyiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 13:59:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuk mahkumlara Kuvayı Milliye Destanı sahnelendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]