Çocuk Meclisi Evi'nde yapacaklarını planladılar - Son Dakika

Oyun Engel Tanımaz Parkı'nı tasarlayan Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Üyeleri, önümüzdeki dönemde burada yapacakları çalışmaları planlamak için bir araya geldi. Çocuk Meclisi Evi'ni nasıl daha aktif kullanacaklarına ilişkin fikir üreten çocuklar, bundan sonra yapacakları çalışmalara da hep birlikte karar verdi.

2016 yılında kapılarını açan Oyun Engel Tanımaz Parkı'nda yer alan Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Evi, çocukların hayalleri ve istekleri doğrultusunda hizmet veriyor. Çocuk Meclisi Evi, hem öğrenmek, hem eğlenmek, hem de kentin sosyal yapısına katkı sağlamak isteyen çocuklara, bir araya gelebilecekleri bir mekan sunuyor. Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Üyeleri burada sık sık bir araya gelerek çeşitli çalışmalar yapıyor. Salgın sebebiyle uzun süredir buluşamayan Nilüferli çocuklar hafta sonunda, Çağdaş Drama Derneği ve Oyun Hareketi Derneği'yle birlikte atölye çalışması gerçekleştirdi.

Korona virüs önlemlerinin alındığı açık havadaki etkinliğe katılanlar, Çocuk Meclisi Evi ve Oyun Engel Tanımaz Parkı'nı nasıl daha aktif kullanmak istediklerine dair önerilerini dile getirdi. Çeşitli atölye çalışmalarına da katılan çocuklar, sorunlar üzerinde değerlendirmeler yaparken, hayalleri ve hedeflerini de açıkladılar.

Nilüfer Çocuk Meclisi Başkanı Eda Türkmen, çok yararlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek, sorunları ve hedefleri masaya yatırarak fikir birliği yaptıklarını belirtti. Türkmen, Çocuk Meclisi Evi'nde önümüzdeki dönemde daha aktif çalışmalara imza atacaklarını da söyledi. - BURSA