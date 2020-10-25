Çocuk Meclisi Evi'nde yapacaklarını planladılar - Son Dakika

Çocuk Meclisi Evi'nde yapacaklarını planladılar

25.10.2020 09:20
Çocuk Meclisi Evi'nde yapacaklarını planladılar, System.String[]

Oyun Engel Tanımaz Parkı'nı tasarlayan Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Üyeleri, önümüzdeki dönemde burada yapacakları çalışmaları planlamak için bir araya geldi.

Oyun Engel Tanımaz Parkı'nı tasarlayan Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Üyeleri, önümüzdeki dönemde burada yapacakları çalışmaları planlamak için bir araya geldi. Çocuk Meclisi Evi'ni nasıl daha aktif kullanacaklarına ilişkin fikir üreten çocuklar, bundan sonra yapacakları çalışmalara da hep birlikte karar verdi.

2016 yılında kapılarını açan Oyun Engel Tanımaz Parkı'nda yer alan Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Evi, çocukların hayalleri ve istekleri doğrultusunda hizmet veriyor. Çocuk Meclisi Evi, hem öğrenmek, hem eğlenmek, hem de kentin sosyal yapısına katkı sağlamak isteyen çocuklara, bir araya gelebilecekleri bir mekan sunuyor. Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Üyeleri burada sık sık bir araya gelerek çeşitli çalışmalar yapıyor. Salgın sebebiyle uzun süredir buluşamayan Nilüferli çocuklar hafta sonunda, Çağdaş Drama Derneği ve Oyun Hareketi Derneği'yle birlikte atölye çalışması gerçekleştirdi.

Korona virüs önlemlerinin alındığı açık havadaki etkinliğe katılanlar, Çocuk Meclisi Evi ve Oyun Engel Tanımaz Parkı'nı nasıl daha aktif kullanmak istediklerine dair önerilerini dile getirdi. Çeşitli atölye çalışmalarına da katılan çocuklar, sorunlar üzerinde değerlendirmeler yaparken, hayalleri ve hedeflerini de açıkladılar.

Nilüfer Çocuk Meclisi Başkanı Eda Türkmen, çok yararlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek, sorunları ve hedefleri masaya yatırarak fikir birliği yaptıklarını belirtti. Türkmen, Çocuk Meclisi Evi'nde önümüzdeki dönemde daha aktif çalışmalara imza atacaklarını da söyledi. - BURSA

Çocuk Meclisi Evi'nde yapacaklarını planladılar
Çocuk Meclisi Evi'nde yapacaklarını planladılar
Çocuk Meclisi Evi'nde yapacaklarını planladılar
Çocuk Meclisi Evi'nde yapacaklarını planladılar
Çocuk Meclisi Evi'nde yapacaklarını planladılar
Çocuk Meclisi Evi'nde yapacaklarını planladılar

Kent Konseyi, oyunlar, Karar, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çocuk Meclisi Evi'nde yapacaklarını planladılar - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

ABD Büyükelçiliği, Azerbaycan için terör saldırısı uyarısı yaptı Sağlık çalışanı istedi, Bakan Koca tüm 112 personeline aşure gönderdi Henüz 21 yaşındaydı! Üst geçitten atladı, bir aracın altında kaldı Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil 6 araca çarptı, ortalık karıştı Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri kullanıyor Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil Bakan Koca, koronavirüs en çok bulaştığı ortamı ilk kez açıkladı: Evde bulaş oranı daha yüksek
İstanbul'da vaka sayılarını İstanbul'da vaka sayılarını "bıkkınlar" uçurdu! 25 yaş ve altı genç erkekler düşüncesizce hareket ediyor         
09:15
Göz gözü görmeyecek! 3 bölge için pus ve sis uyarısı Göz gözü görmeyecek! 3 bölge için pus ve sis uyarısı         
08:23
Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'tan skandal karikatür paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'tan skandal karikatür paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "terörist" dedi         
07:37
Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı         
00:28
Kick boksun Türkiye'deki öncülerinden Tarık Solak vefat etti Kick boksun Türkiye'deki öncülerinden Tarık Solak vefat etti         
22:21
Son Dakika: Fransa, Erdoğan'ın Macron hakkındaki sözlerinin ardından Ankara Büyükelçisini geri çağırdı Son Dakika: Fransa, Erdoğan'ın Macron hakkındaki sözlerinin ardından Ankara Büyükelçisini geri çağırdı         
20:58
17 yaşındaki genç, dut ağacına bağladığı iple kendini astı 17 yaşındaki genç, dut ağacına bağladığı iple kendini astı         
20:25
Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi         
19:16
Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot         
17:31
TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama         
15:53
Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor         
14:38
10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı         
13:56
Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler         
12:21
Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı         
11:31
Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi         
11:31
Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı         
10:52
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2020 09:35:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuk Meclisi Evi'nde yapacaklarını planladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei