Son Dakika Haberleri: Çocuk Meclisi, Kadınlar Günü'nü Kutladı

Çocuk Meclisi, Kadınlar Günü'nü Kutladı

54 dakika önce

İzmit Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir etkinlik düzenledi.

Çocuk Meclisi, Kadınlar Günü'nü Kutladı, System.String[]
İzmit Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir etkinlik düzenledi.

İzmit Yürüyüş Yolu'nda düzenlenen etkinlikte Çocuk Meclisi Üyeleri, taşıdıkları pankart ve dövizlerle kadına verilen öneme dikkat çekti. Ailelerin ve öğretmenlerin de destek verdiği etkinlikte çocuklar, "Her kadın çiçektir, ilgi ve sevgiye layıktır. Kadınları geride bırakan toplumlar geri kalmaya mahkumdur" dedi. Ellerindeki pankartlarla kadınlar gününü kutlayan Çocuk Meclisi üyelerinin bu davranışı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Etkinlik keman dinletisiyle sona erdi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:24 Kaynak: İHA

İzmit Belediyesi, İzmit, Dünya Kadınlar Günü, Yaşam
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