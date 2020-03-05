Çocuk meclisi liderleri seçildi - Son Dakika
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Çocuk meclisi liderleri seçildi

6 saat önce

Kilis Belediyesi bünyesinde meclis kararıyla kurulan Çocuk Meclisinin üyeleri kendi liderlerini seçti.

Çocuk meclisi liderleri seçildi, System.String[]

Kilis Belediyesi bünyesinde meclis kararıyla kurulan Çocuk Meclisinin üyeleri kendi liderlerini seçti.


Yapılan seçim sonucunda Cud Radvan ve Kerem Canarslan, Kilis'te çeşitli ortaokul ve liselerde okuyan 40 öğrenci liderlerini belirledi. Seçilen liderler, tüm üyeler adına söz alarak Kilis'te Çocuk Meclisi uygulamasından memnuniyetini belirterek, belediye yetkililerine teşekkür etti.


Daha sonra liderler Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen 'i ziyaret ederek, çocuklar ile ilgili projeler hakkında bilgi aldı. - KİLİS

Kilis Belediyesi, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:10 Kaynak: İHA
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