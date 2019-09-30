Çocuk Meclisi'nden

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Meclisi üyeleri, daha yeşil bir Eyüpsultan için fidan dikti.



Kemerburgaz Kurtkemeri'nde gerçekleşen etkinlikte Çocuk Meclisi üyeleri ve öğretmenler, belirlenen alanda toplamda 48 fidanın dikimini gerçekleştirdi. "Bir Fidan Bin Nefes" adıyla düzenlenen kampanyanın geleneksel hale getirilmesini arzu ettiklerini belirten çocuklar, etkinliğin tüm İstanbul'a yayılmasını istediklerini kaydetti. Fidanlarını diken çocuklar hem toprağa dokunup hem de geleceklerine yeni bir ağaç kazandırmanın mutluluğunu yaşadılar. Eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte çocuklar, insan yaşamını önemli ölçüde etkileyen yeşil alanların nasıl bir süreçten geçerek oluştuğunu da görmüş oldular.



"Çalışmayı genişleterek yaygınlaştırmayı planlıyoruz"



Çocuk Meclisi sorumlusu Pınar Bingöl Çakır, fidan dikiminin geleneksel hale getirileceğini belirterek şunları söyledi: "Çocuk Meclisi üyelerimizden proje önerileri alıyoruz, onları değerlendiriyoruz. Çocuklarımızla bu yılbaşında yaptığımız görüşmelerde çevreyle alakalı duyarlılık vardı. Özellikle yeşil alan eksikliği konusunda. Bunlarla ilgili çalışmalar başlattık. İlki de 'Bir Fidan Bin Nefes' adlı çalışmamız oldu. Bundan sonra da bu çalışmayı gelenekselleştirmeyi düşünüyoruz. Çocuk Meclisi üyelerimiz her biri kendi adına doğaya bir fidan kazandırıyorlar. Aynı zamanda bu çalışmayı genişleterek yaygınlaştırmayı planlıyoruz."



Etkinliğe katılan çocuklardan Selen Naz Sayır, bu güzel projenin içinde yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Çocuk Meclisine bu yıl katıldığını ifade eden Sayır, ağaçların birçok nedenden dolayı kesildiğini, yeni fidanlar dikerek boş arazilerin ağaçlandırılmasının gelecekleri için çok faydalı olduğunu söyledi. Ayrıca kendilerine böyle bir fırsat sundukları için yetkililere teşekkür etti. - İSTANBUL