Çocuk Meclisi Üyeleri çevre temizliği yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuk Meclisi Üyeleri çevre temizliği yaptı - Son Dakika

Çocuk Meclisi Üyeleri çevre temizliği yaptı

6 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri "Evvel-Ahir Eyüpsultan" (Eyüpsultan'ın öncesi-sonrası) adı altında düzenledikleri etkinlikte çevre temizliği yaptılar.

Çocuk Meclisi Üyeleri çevre temizliği yaptı, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri "Evvel-Ahir Eyüpsultan" (Eyüpsultan'ın öncesi-sonrası) adı altında düzenledikleri etkinlikte çevre temizliği yaptılar.


Etkinlik Çocuk Meclisi üyeleri tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını ve atıkların geri dönüştürülmesini amaçlayan "Sıfır Atık" projesi kapsamında yürütülüyor. 2 aydır düzenlenen etkinliklerde çocuklar, çevrede gelişi güzel atılmış kağıt, pet şişe gibi çöpleri ve yerlerde biriken kuru yaprakları topluyorlar. Temizlik öncesi öncelikle ellerine eldiven giyen çocuklar topladıkları çöpleri arkadaşlarının taşıdığı poşetlere koyuyorlar.


İyi birer örnek teşkil ediyorlar


Çocuklar bu etkinlik sayesinde edindikleri bilinçle çevrelerine daha duyarlı, çevrelerinde bulunanlara da iyi birer örnek teşkil ediyorlar. Çocuklara çevre bilinci oluşturmak, doğa ve yeşil sevgisini aşılamak, çevreyi daha temiz, daha yeşil, daha yaşanabilir bir hale getirmek için başlatılan etkinlikte, Çocuk Meclisi üyeleri son olarak Alibeyköy'de bulunan Eyüpsultan Belediyesi Şehit Adem Yasari Parkı'nda temizlik yaptılar. Burada topladıkları çöp ve atıkları önce poşetlere koydular, bu poşetleri de temizlik görevlilerine verdiler. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski bakan Rifat Serdaroğlu'nun yeni parti kuracağı iddia edildi
80 kilo trüf mantarı, ihale ile satışa çıkarıldı Gerçek ailesini arayan genç kızı, "Ben babanım" diyerek 4 kişi aradı Doğum lekesiyle 27 yıldır ailesini arayan dilek'e 4 baba adayı - arşiv

Son Dakika Haberleri
17:00 Dışişlerinden Suudi mahkemenin aldığı karara tepki - Son Dakika
17:00 KOTO'nun 'e-Fatura, e-İrsaliye Bilgilendirme Semineri'ne yoğun ilgi - Son Dakika
16:56 Manavgat yeni yıla ışıl ışıl girecek - Son Dakika
16:55 ATASEM'de ikinci dönem kayıtları başladı - Son Dakika
16:55 Kiev'de Türk öğrencilerin de yaşadığı yurtta yangın çıktı - Son Dakika
15:56 Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu - Son Dakika
15:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 17:03:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuk Meclisi Üyeleri çevre temizliği yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]