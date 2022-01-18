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Çocuk Meclisi üyeleri hazırladıkları projelerle Gürpınar'ın geleceğine ışık tutuyor - Son Dakika

Çocuk Meclisi üyeleri hazırladıkları projelerle Gürpınar'ın geleceğine ışık tutuyor

18.01.2022 17:21

Van'ın Gürpınar Belediyesi bünyesinde 2019 yılında kurulan Çocuk Meclisi'nin 9-14 yaş grubunda yer alan 32 üyesi, çevreden sağlığa, bilim ve teknolojiden kültür ve sanata kadar çok alanda ilçenin gelişmesine katkı sunacak proje hazırladı.

Van'ın Gürpınar Belediyesi bünyesinde 2019 yılında kurulan Çocuk Meclisi'nin 9-14 yaş grubunda yer alan 32 üyesi, çevreden sağlığa, bilim ve teknolojiden kültür ve sanata kadar çok alanda ilçenin gelişmesine katkı sunacak proje hazırladı.

Farklı köy okullarında eğitimlerine devam eden Çocuk Meclisi üyeleri, okullardaki öğretmenlerinin koordinasyonunda hazırladıkları projeleri ilçe merkezinde bulunan kültür merkezinde katılımcılara sundu.

Hazırladıkları 16 projeyle ilgili sunum yapan Çocuk Meclis Üyeleri, kuruluş amaçları ve faaliyetleri konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Çocuk Meclisi seçimlerinin her yıl yenilendiğini belirten Çocuk Meclisi Sözcüsü Elanur Yıldız, farklı mahallerdeki öğrencilerin bir araya gelerek ilçedeki birçok konu hakkında görüş bildirdiğini anlattı.

Meclisin, belediye hizmetleri açısından tespit ettiği eksiklikleri rapor ettiğini aktaran Yıldız, "Çocuk hakları konusunda çeşitli kültürel etkinlikler ve kampanyalar yapıyor. Belediyenin çocuk alanları ile ilgili çalışmalarında görüş bildirir. Gürpınar Belediyesi Çocuk Meclisi olarak ilçemizdeki tüm çocukları, yerel yönetimdeki karar alma sürecinde temsil ediyoruz." dedi.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da Gürpınar'da her yaştan insanın kendilerini ilgilendiren konularla ilgili karar alma sürecinde aktif rol aldığını belirtti.

Hazırladıkları projelerle Gürpınar'ın gelecek vizyonuna çocukların da katkı sağladığını kaydeden Tanış, "Gürpınar Belediyesi olarak sadece fiziki çalışmalarla değil kültürel ve sanatsal çalışmalarla da önemli başarılara imza atıyoruz. 'Yapacak işimiz millete sözümüz var' sözünü şiar edinerek ilçemizi inşa ve ihya sürecini çocuklarımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı ve büyüklerimizi dahil ederek gerçekleştiriyoruz. Bugün de çocuklarımızın hazırladığı projeleri görme imkanı bulduk. Her projemiz için meclisimiz yoğun bir emek harcamış. Tebrik ediyorum. Hazırlanan projelerle görüyoruz ki çocuklarımız yerel yönetimlerde söz sahibi olması çok doğru ve yerinde bir karardır." diye konuştu.

Programa, Kaymakam Fatih Kayabaşı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Çocuk Meclisi üyeleri hazırladıkları projelerle Gürpınar'ın geleceğine ışık tutuyor
Çocuk Meclisi üyeleri hazırladıkları projelerle Gürpınar'ın geleceğine ışık tutuyor
Çocuk Meclisi üyeleri hazırladıkları projelerle Gürpınar'ın geleceğine ışık tutuyor

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Gürpınar Belediyesi, Çocuk, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çocuk Meclisi üyeleri hazırladıkları projelerle Gürpınar'ın geleceğine ışık tutuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çocuk Meclisi üyeleri hazırladıkları projelerle Gürpınar'ın geleceğine ışık tutuyor - Son Dakika
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