Çocuk, metrodan kaçak geçti! Annesinin durumu fark ettikten sonra yaptığı takdir topladı - Son Dakika
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Çocuk, metrodan kaçak geçti! Annesinin durumu fark ettikten sonra yaptığı takdir topladı

18.06.2022 11:53

Uzak Doğu ülkesinde bir çocuk, annesinin arkasından metroya kaçak geçiş yaptı. Bu durumu fark eden kadın, oğlunun yaptığı yanlışı dile getirerek yeniden geçiş yapmasını sağladı. Görüntüler çok sayıda beğeni aldı.

Bir Uzak Doğu ülkesinde güvenlik kameralarına yansıyan olay, sosyal medyada dolaşıma girdi.

KAÇAK GEÇİŞ YAPTI

Küçük çocuk, usulsüz şekilde annesinin hemen arkasından metro istasyonuna kaçak şekilde girdi. Anne, çocuğunun bu hareketini kısa süre içerisinde fark etti.

TAKDİR TOPLAYAN HAREKET

Anne, çocuğuna dönerek yaptığının yanlış olduğunu dile getirdi ve kart basıp yeniden geçmesini istedi. Çocuk da annesini dinleyerek kart bastıktan sonra yeniden metro istasyonuna girdi.

"AHLAKIN TEMELİ AİLEDE ATILIR"

Sosyal medya kullanıcıları, video hakkında çok sayıda yorumda bulundu. Kullanıcıların yaptığı en sık yorum ise "Ahlakın temeli ailede atılır" yorumu oldu.

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Uzak Doğu, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çocuk, metrodan kaçak geçti! Annesinin durumu fark ettikten sonra yaptığı takdir topladı - Son Dakika


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