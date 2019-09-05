Çocuk müstehcen görüntüleri paylaşımına tutuklama
2 saat önce
SAMSUN'da sosyal medya üzerinden açtığı sahte hesaplar üzerinden çocuklar ve kendisine ait müstehcen videolar paylaşıp, çocuklarla cinsel ilişki yaşamak istediğini söylediği tespit edilen Erol Ö. (57), tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:22 Kaynak: DHA
SAMSUN'da sosyal medya üzerinden açtığı sahte hesaplar üzerinden çocuklar ve kendisine ait müstehcen videolar paylaşıp, çocuklarla cinsel ilişki yaşamak istediğini söylediği tespit edilen Erol Ö. (57), tutuklandı.
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Şube Müdürlüğü'ne bağlı sanal devriye ekipleri, sosyal paylaşım sitesi üzerinden sahte hesaplar açarak çocuk ve kendisine ait müshethcen videolar paylaşan ve çocuklarla cinsel ilişki yaşamak istediğini söyleyen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan inceleme ve araştırmada, şüphelinin Erol Ö. olduğunu belirlendi. İlkadım
ilçesi Adalet Mahallesi
'nde bir çay ocağında çalıştığı tespit edilen Erol Ö., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelinin bilgisayar ve cep telefonunda yapılan incelemede sahte hesapların kendisine ait olduğu saptandı. Erol Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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