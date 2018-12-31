Son Dakika Haberleri: Çocuk Müzesi'nde Unutulmaz Yılbaşı

Çocuk Müzesi'nde Unutulmaz Yılbaşı

37 dakika önce

Yenimahalle Belediyesi tarafından yapılan Ankara'nın ilk çocuk müzesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi'nde yılbaşı eğlencesi yapıldı.

Çocuk Müzesi'nde Unutulmaz Yılbaşı, System.String[]
Yenimahalle Belediyesi tarafından yapılan Ankara'nın ilk çocuk müzesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi'nde yılbaşı eğlencesi yapıldı.

Yakacık İsmet Kurtuluş İlkokulundan 8 yaşındaki 26 öğrenci, Evrensel Değerler Çocuk Müzesi'nde unutulmaz bir gün yaşadı. Öğrenciler, yeni yıl dilek ve isteklerini yazdıkları mektupları posta kutusuna atarak Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a gönderdi. Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal ile CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve yönetim kurulu üyeleri de çocukları yalnız bırakmadı. Vahşi yaşam alanında eğitmenlerin eğlenceli anlatımıyla keyifli anlar yaşayan minik öğrenciler, daha sonra bilim merkezi alanında eğitmenlerinin yaptığı deneyleri büyük bir merakla izledi. Çocuklarla birlikte deney etkinliklerini takip eden Kartal, daha sonra çocuklarla yılbaşı pastası kesti. Pastalarını afiyetle yiyen çocuklara müze personeli tarafından örülen atkı, bere takımı ve kırtasiye seti hediye edildi. Müzik eşliğinde eğlenen çocuklar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:21 Kaynak: İHA

Yenimahalle Belediyesi, Ankara, Yenimahalle, Güncel
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