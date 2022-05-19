GAZİANTEP - Çocuk müzikali "Sihirbaz Oz" Gaziantep'te sahnelendi - Son Dakika
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GAZİANTEP - Çocuk müzikali "Sihirbaz Oz" Gaziantep'te sahnelendi

19.05.2022 15:39

-4. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali'nde, çocuk müzikali "Sihirbaz Oz" seyirciyle buluştu.

-4. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali'nde, çocuk müzikali "Sihirbaz Oz" seyirciyle buluştu.

Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) destekleriyle Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan festival ikinci gününde devam etti.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda, bestesi, şarkı sözleri ve metin uyarlaması Özlem Abacı'ya ait olan çocuk müzikali "Sihirbaz Oz"u sahneledi.

Müzikal, özellikle çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

GAZİANTEP - Çocuk müzikali Sihirbaz Oz Gaziantep'te sahnelendi
GAZİANTEP - Çocuk müzikali Sihirbaz Oz Gaziantep'te sahnelendi
GAZİANTEP - Çocuk müzikali Sihirbaz Oz Gaziantep'te sahnelendi
GAZİANTEP - Çocuk müzikali Sihirbaz Oz Gaziantep'te sahnelendi
GAZİANTEP - Çocuk müzikali Sihirbaz Oz Gaziantep'te sahnelendi
GAZİANTEP - Çocuk müzikali Sihirbaz Oz Gaziantep'te sahnelendi
GAZİANTEP - Çocuk müzikali Sihirbaz Oz Gaziantep'te sahnelendi
GAZİANTEP - Çocuk müzikali Sihirbaz Oz Gaziantep'te sahnelendi
GAZİANTEP - Çocuk müzikali Sihirbaz Oz Gaziantep'te sahnelendi

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Kaynak: AA

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