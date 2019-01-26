Çocuk Müzikalinin Serisini Sahneye Taşıdı

Samsun Devlet Opera ve Balesinde (SAMDOB) rejisörlük yapan Şahan Gürkan, "Masal Şatosu2-Altın Ejderha" müzikali ile ilgili, "Genellikle filmlerin devamı çekilir. Zannediyorum Türkiye'de bir seriye dönüştürülen ilk çocuk müzikali." dedi.

MEHMET KUMCAĞIZ - Samsun Devlet Opera ve Balesinde (SAMDOB) rejisörlük yapan Şahan Gürkan, "Masal Şatosu2-Altın Ejderha" müzikali ile ilgili, "Genellikle filmlerin devamı çekilir. Zannediyorum Türkiye'de bir seriye dönüştürülen ilk çocuk müzikali." dedi.



SAMDOB'da 10 yıldır rejisör olarak görev yapan Gürkan'ın yazdığı "Masal Şatosu1-Prenses Tehlikede" adlı çocuk müzikali, sahneye konulduğu 2 yılda çocuklardan büyük ilgi gördü.



Samsun'un ardından Mersin'de de 2 yıl sahnelenen müzikalin gördüğü ilgi, Gürkan'ı eserin devamını yazmaya yöneltti. Gürkan'ın, müzikalin devamı niteliğinde yazdığı "Masal Şatosu2-Altın Ejderha" da bu sanat sezonunda sahneye taşındı.



"Masal Şatosu2-Altın Ejderha" müzikalinin farklı illerde de turneye çıkması planlanıyor.



20 kişinin rol aldığı ve Çelik Kasapoğlu'nun müziğini yaptığı müzikalin librettosu, Gürkan'ın yanı sıra Cennet Türker'in yardımıyla oluşturuldu.



"Çocukların hayal dünyasına hitap ettiğini düşünüyoruz"



Şahan Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014 yılında Eskişehir'e düzenledikleri bir turne sırasında Masal Şatosu'nu gördüklerini, orada çocuk müzikali fikrinin doğduğunu söyledi.



Bunun üzerine müzikali yazdığını, daha sonra Samsun'da sahnelendiğini belirten Gürkan, çocuklar tarafından büyük ilgi görmesi ve en çok seyirciye ulaşan eser olmasının kendisini ikincisini yazmaya sevk ettiğini aktardı.



Müzikalin sahnelendiği 2 yılda kapalı gişe oynadığına işaret eden Gürkan, şöyle devam etti:



"Oyun antik dönemde Doralyon isimli şehirde geçiyor. Doralyon, Eskişehir'in antik dönemdeki adından esinlenerek verildi. Terk edilen hayvanlardan, dünyada savaşların bitmesinden bahsediyordu. Masallarda erkek ağırlıklı konunun kırılması, kız karakterlerin öne çıkması gibi bir hayalimiz de vardı. İkincisinde ise Doralyon şehri, altın ejderha tarafından tehdit ediliyor ve buna karşı verilen mücadele anlatılıyor."



Müzikalin ikincisinin prömiyerinin de büyük ilgi gördüğünü dile getiren Gürkan, "Çocuklara daha fazla aktarabileceğimiz şeyler olduğunu düşünerek yazdık. İlk müzikalin devamı niteliğinde olduğu için birbirini tamamlayıcı özelliği var. Masal Şatosu1'deki karakterlerin yaşama devam etmek istediğini hayal ettik. Belki üçüncüsü de gelebilir." ifadelerini kullandı.



Müzikalde çocukları oyuna katmayı, interaktif olmasını önemsediklerini anlatan Gürkan, şunları kaydetti:



"Müzikalde günümüz müziklerinden esinleniyoruz, pop, rock, caz tarzlarda müzikler var. Bunların çocukların hayal dünyasına iyi hitap ettiğini düşünüyoruz. Buradan sonra diğer şehirlere de gideceğini düşünüyoruz. Genellikle filmlerin devamı çekilir. Zannediyorum Türkiye'de bir seriye dönüştürülen ilk çocuk müzikali. Henüz dünya literatürünü tarayamadık ama belki dünyada da ilk örneklerinden."



Gürkan, müzikalin Eskişehir'deki Masal Şatosu'ndan etkilenerek yazılmasına rağmen henüz bu şehirde sahnelenmediğine dikkati çekerek, "Orada da oynamak istiyoruz. Eskişehir ile henüz iletişime geçmedik ama bu yıl orada festivallere katılmayı, Masal Şatosu'nda temsil yapmayı istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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