Çocuk Odaları için ücretsiz danışmanlık dönemi - Son Dakika

Çocuk Odaları için ücretsiz danışmanlık dönemi

15.12.2020 12:14
Çocuk Odaları için ücretsiz danışmanlık dönemi, System.String[]

Bursa'da bir mobilya firması çocuklarının odalarını dizayn etmek isteyen ailelere ücretsiz danışmanlık yapıyor.

Bursa'da bir mobilya firması çocuklarının odalarını dizayn etmek isteyen ailelere ücretsiz danışmanlık yapıyor.

Bursa'da 25 yıldır özel tasarım çocuk mobilyası üretimi gerçekleştiren Moremo Mobilya, aileler için yorucu geçen bu süreci kolaylaştırmak için ücretsiz danışmanlık hizmeti başlattı.

Yeni ebeveynler ve çocuklarının odasını değiştirmek isteyen ailelere A'dan Z'ye her konuda yardımcı olduklarını aktaran Moremo Mobilya Kurucu Ortağı Pervin Katana; "Bu süreçte yapılan en büyük yanlış, ailelerin kendi ihtiyaçlarını düşünerek kendi mobilyalarının küçültülmüş hali olarak çocuklarına oda hazırlamaları oluyor. Aileler çocuk odalarının ölçülerini dikkate almadan mağazaların boyutlarına aldanarak alışveriş yaptıktan sonra eşyalar odaya yerleşince hayal kırıklığına uğruyor. Sadece görsel alarak değerlendirme yapıp bilinçsiz bir şekilde alışveriş yapılabiliyor. Yanlış renk ve tasarım seçilebiliyor. Çocuklar için oda hazırlarken öncelik kesinlikle sağlık ve güvenlik olmalıdır. Sadece görsel kaygılarla çocuklarınız için oda hazırlamak sonraki süreçte ciddi sağlık problemlerine neden olabilmektedir. Çocuklar için hazırlanacak odalar, çocukların ihtiyaçları ön planda tutularak, onların rahatlıkla kullanımına imkan verecek şekilde düşünülmelidir" diye konuştu.

Çocuk odalarının eşya doldurulacak bir depo olarak düşünülmemesi gerektiğinin altını çizen Pervin Katana, odanın bebeklikten itibaren gelişim süreci boyunca ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlanması konusuna dikkat çekti. Odanın çocukların hayal güçlerini destekleyecek şekilde olması gerektiğine vurgu yapan Katana; "Odalar sadece yatma alanı değil, oyun ve etkinlik alanı olarak kullanmaya imkan verecek şekilde tasarlanmalıdır. Mobilya dışında odaya yerleştirilecek tekstil ve aksesuarlarla hayaller tamamlanmalıdır. Çocuk odası karmaşık olmamalıdır. Seçeceğiniz parçalar birbiriyle uyumlu olmalıdır. Rastgele seçilerek odasına yerleştirilecek mobilya ve aksesuarlar odasını çok daha karmaşık bir hale getirecektir. Sadece heyecan ve hevesle bilinçsiz şekilde hazırlayacağınız çocuk odaları ile onlar için güzel şeyler yapmak isterken farkında olmadan yanlış kararlar verip yanlış sonuçlara sebep olabilirsiniz. Genç odası dekorasyonunda yapılan en büyük yanlış ise özellikle ergenlik dönemindeki çocuklarda geçici heveslerine göre odalarını dekore etmektir. Bu şekilde verilen kararlarda hevesleri çok sık değişeceği için yapacağınız dekorasyon çok kısa süreli olacaktır. Bu da hem zaman hem de maddi kayıp demek olacaktır" dedi.

Çocuk mobilyası ve dekorasyonun ticari kaygılarla yapılmaması gereken bir iş olduğunun altını çizen Moremo Mobilya Kurucu Ortağı Pervin Katana, ailelerin sadece görsel olarak karar vermemesi gerektiğini açıkladı. Yapılan yanlışların bedelinin ağır olabileceğini söyleyen Pervin Katana; "Bizler bu alanda yıllardır biriktirdiğimiz sektör tecrübesi ile anne ve babaları bilinçlendirmek, kendileri ve çocukları için oda ölçüleri ve imkanları doğrultusunda en doğru kararları vermelerine yardımcı olmak istiyoruz. Bu amaçla anne babalara çocuk mobilya ve dekorasyonu konularında ücretsiz danışmanlık hizmeti vermekteyiz. İsteğimiz anne ve babalara bu dönemde destek olabilmektir. Aileler bizden alacakları ücretsiz danışmanlık hizmeti ile önce kendileri ve çocukları için en doğru kararı verip daha sonrasında bilinçli bir şekilde ve neye ihtiyaçları olduğunu bilerek eyleme geçsinler. Bunun için yapmaları gereken hayalleri ve oda ölçüleri ile birlikte randevu alarak bize ulaşmalarıdır. Ailelere yardımcı olabilmek ve çocuklarımız için faydalı olabilmek bizi mutlu edecektir" şeklinde konuştu. - BURSA

Çocuk Odaları için ücretsiz danışmanlık dönemi

Murat Erat, Bursa, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çocuk Odaları için ücretsiz danışmanlık dönemi - Son Dakika


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