Çocuk odalarının yeni trendine Türk halkının ilgisi artıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çocuk odalarının yeni trendine Türk halkının ilgisi artıyor - Son Dakika Ekonomi

Çocuk odalarının yeni trendine Türk halkının ilgisi artıyor

6 saat önce

Çocuğun kendi kendini geliştirebilmesini ve kendine yetebilmesini amaçlayan yeni dönem eğitim sistemi montessori, çocuk odası mobilya tasarımlarına da yansıyor.

Çocuk odalarının yeni trendine Türk halkının ilgisi artıyor, System.String[]

Çocuğun kendi kendini geliştirebilmesini ve kendine yetebilmesini amaçlayan yeni dönem eğitim sistemi montessori, çocuk odası mobilya tasarımlarına da yansıyor. Dünya genelinde ailelerin rağbet ettiği montessori mobilyalar Türkiye'de de büyük bir talep görüyor.


Bursa'da montessori mobilya üretimi yapan Moremo Mobilya'nın kurucu ortaklarından Pervin Katana, yeni sistem ile hazırladıkları çocuk odalarının hem ebeveynleri hem de çocukları mutlu ettiğini açıkladı. Sistemin temel amacının çocuğun kendi kendine yetebilmesi ve ihtiyaçlarını kendi başına karşılayabilmesi olduğunun altını çizen Pervin Katana; "Montessoriye uygun hazırlanacak çocuk odasında mobilyalar çocuk tarafından rahatlıkla ulaşılabilir olmalıdır. Ebeveynlerden bağımsız olarak kullanılabilir olması önem taşımaktadır. Yer yataklarına çocuk rahatlıkla kendisi girip çıkabilir. Düşme korkusu yaşanmaz ve yatağını kendisi toplayabilir. Hayal gücü kadar sınırsız oyunlar üretip oyun alanı olarak kullanabilir. Çocuklarımız boylarına uygun tasarladığımız dolaplarda eşyalarına rahatlıkla ulaşabilirler. İstedikleri zaman yardım almadan kolaylıkla eşyalarını alıp kullanabilirler" diye konuştu.


Odak noktamız çocuklar


Çocukların kendi odalarında hayal ettikleri mobilyaları tasarladıklarını söyleyen Katana; "Çocuklarımızın hayallerine özel mobilyalar tasarlayıp üretimini yapıyoruz. Çift katlı karyolalar, balkabağı karyolalar, araba yataklar, ev yataklar, masalar, sandalyeler, sallanan koltuklar, kitaplıklar, aydınlatmalar ve daha fazlasının üretimini gerçekleştiriyoruz. Bu ürünler çocuklarımızı mutlu etmeye yetiyor. Odak noktamız çocuklarımızdır. Özgüveni yüksek, hayal gücü sınırsız, becerikli, üretken, kendisine ve çevresine duyarlı çocuklar yetişmesine destek olabilmek için daima çok çalışacağız" dedi. - BURSA

Murat Erat, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:48 Kaynak: İHA
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