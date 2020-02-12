Çocuk operası "Barış Ormanı" CRR'de sahnelenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuk operası 'Barış Ormanı' CRR'de sahnelenecek - Son Dakika

Çocuk operası "Barış Ormanı" CRR'de sahnelenecek

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu Genel Sanat Yönetmenliği, "Barış Ormanı" adlı çocuk operasını minik sanatseverlerle buluşturacak.

Çocuk operası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu Genel Sanat Yönetmenliği, "Barış Ormanı" adlı çocuk operasını minik sanatseverlerle buluşturacak.

İlk gösterimi 16 Şubat'ta gerçekleşecek eserin yönetmenliğini Barış Meydan üstlendi.

Librettosunu Nazlı Zeynep Ergüven'in kaleme aldığı, müziklerini Evrim Demirel'in yaptığı opera, çevrenin ve doğanın korunmasına yönelik farkındalık sağlamayı amaçlıyor.

Müzikleri ve renkli sahneleme teknikleriyle çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgisini çekmesi beklenen "Barış Ormanı"nın konusu şöyle:

"Bir zamanlar barış içinde yaşayan 'Barış Ormanı' sakinlerinin eski huzuru yoktur. Herkes kendi hırslarına yenik düşmüş, barış yerini düşmanlığa bırakmıştır. Aslan Kral ve arkadaşları bu konudaki düşüncelerini paylaşırken, ormanda başka gelişmeler olur.

Fabrika sahibi bay Parapara, yeni bir fabrika kurmak için ormanı gözüne kestirmiştir. Bunun üzerine ormanda yaşayan canlılar ve Bay Parapara'nın doğasever küçük oğlu birlik olup yaşam alanlarını korumaya karar verir. Bay Parapara elindeki raporu dikkate almaz, çalışmalarını sürdürür. Toprak kısa bir süre sonra heyelan nedeniyle çökünce Bay Parapara hatasını anlar."

Doğa sevgisi, birlik, beraberlik ve sanayileşmenin getirdiği olumsuz sonuçları ele alan oyun 23 Şubat, 8 Mart ve 15 Mart'ta yeniden sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Evrim Demirel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:04 Kaynak: AA
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