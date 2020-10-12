Çocuk oto koltuğu hayat kurtarıyor - Son Dakika

ÇOCUKLU aileler için otomobil ile seyahatlerde zorunlu olan çocuk koltuğu, olası kazalarda hayat kurtarıyor. İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı İlkay Sular (44), "Eğer bu koltuğu kullanmazsak herhangi bir çarpışma durumunda çocuk çok ciddi yaralanmalara maruz kalabilir. Ölümlere kadar giden sonuçlar olabilir" diyerek, uyardı.

Türkiye'de, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre, boyları 150 santimetreden kısa ve 36 kilogramın altındaki çocukların taşınması sırasında çocuk oto koltuğu kullanılması zorunlu. Kullanımı zorunlu çocuk koltuğunun, birçok kazada ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Son olarak Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada kadın sürücü yaralanırken, aynı araçta bulunan bebeği 8 aylık Alexander Deniz Uyar ise yara almadan kurtuldu. İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı İlkay Sular (44), çocuk koltuğunun önemine dikkat çekip, "Boyu 1.50 santimetre altında, 36 kilograma kadar olan 12 yaşın altındaki çocukların, yolculukları sırasında mutlaka çocuk koltuğunda oturtulması gerekiyor. Eğer bunu yapmazsak herhangi bir çarpışma durumunda çocuk çok ciddi yaralanmalara maruz kalabilir. Ölümlere kadar giden sonuçlar olabilir. Emniyet kemerleri yetişkinler için tasarlanmıştır. Emniyet kemeri yerine çocuk ve bebekler için ise özel tasarlanmıştır oto koltukları var" dedi.

ÇOCUKLARIN HAYATI DAHA ÖNEMLİ

Çocuk oto koltuğu olmadan doğrudan aracın emniyet kemerinin çocuklar için kullanımının fayda yerine zarar sağlayacağını vurgulayan Sular, "Bu nedenle mutlaka yaşa, boya ve kiloya uygun çocuk veya bebek koltuğu kullanılmalı. Emniyet kemeri bebek koltuğu veya yükselticiden kullanılırsa o zaman kullanılan emniyet sistemleri çocuğa fayda sağlamış olur. 12 yaşına kadar hiçbir çocuk ön koltuğa oturtulamaz. Çocuk koltuğu kullanılmamasının cezası 132 TL, yaşı 12'den küçük çocukların ön koltukta oturmasının cezası ise 108 TL" diye konuştu.