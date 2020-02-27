Çocuk oynarken evi yaktı: 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çocuk oynarken evi yaktı: 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Çocuk oynarken evi yaktı: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Elazığ'da bir çocuğun oynarken kanepeyi tutuşturması sonucu çıkan yangın da evde bulunan 4 kişi dumandan etkilendi.

Çocuk oynarken evi yaktı: 4 kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Elazığ'da bir çocuğun oynarken kanepeyi tutuşturması sonucu çıkan yangın da evde bulunan 4 kişi dumandan etkilendi.


Yangın, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki binanın 9'uncu katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.C'ye ait evde epilepsi hastası çocuğunun çakmakla oynarken kanepeyi tutuşturması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden baba E.C., dumandan etkilenen ailesini dışarı çıkmayı başardı, ardından da itfaiye ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen 4 kişilik aile ise olay yerine gönderilen ambulansta ilk müdahaleleri yapılıp, hastaneye kaldırıldı.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ

Cumhuriyet Mahallesi, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Öcalan'ın tutulduğu İmralı Adası'nda yangın çıktı
Bakan Soylu: Elazığ ve Malatya depreminin ardından şu ana kadar 460 milyon lira harcama yapıldı Kaybolduktan 20 saat sonra bulunan yaşlı adamın ilk isteği çay oldu İranlı tır şoförü, Erzincan'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı

Son Dakika Haberleri
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu
16:43 Mersin Taşkuyu Mağarası dünya mirası olma yolunda
16:43 "Yeni Hayat" yakında Kanal D'de başlıyor!
16:23 Amacı Olmayan Grup'un vizyon tarihi belli oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 18:38:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuk oynarken evi yaktı: 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]