Çocuk oyun alanları yüksek tedbirlerle bayramı bekliyor

Pedallı asansörle virüs önlemi

Çocuklar Ülkesi 1 Ağustos'ta kapılarını açıyor

İSTANBUL - Koronavirüs sürecinde normale geçişle birlikte AVM içerisinde bulunan çocuk oyun alanları da bir bir faaliyete geçiyor. Bu kapsamda oyun alanlarında kişi kapasitesini düşürerek ortamdaki kalabalık azaltılmaya çalışıldı. Ayrıca çocukların dokunacakları eşya ve oyuncaklar da düzenli aralıklarla dezenfekte ediliyor. Kostüm gerektiren eğlencelerde ise çocuklara tek kullanımlık kıyafetler kullandırılacak.

Yeni normale geçişte çocuk oyun alanları kapılarını açıyor. Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, Türkiye'de ilk korona virüs vakası görülmesi üzerine kendi inisiyatifi ile 14 Mart tarihinde faaliyetlerine ara vermişti. 1 Ağustos tarihi itibarıyla kapılarını yeniden ziyaretçilerine açan çocuklar ülkesi, yeni normal kurallar ve yönlendirmeler ile ek tedbirler aldı. Şehirdeki kapasite yüzde 60 oranında azaltılırken, tüm personele özel eğitim verildi. Nano gümüş teknolojisiyle düzenli aralıklarla temizlenen çocuklar ülkesi, teması azaltmak amacıyla şehir içindeki tüm kapılar açık şekilde sabitlendi. Çocuklar tek kullanımlık kostümler kullanarak hijyeni sağlarken, Kovid-19 ile hayatımıza giren yeni düzeni eğlenerek öğrenecek.

Yeni normal kurallarının titizlikle uygulandığını belirten KidZania İstanbul CEO'su Ebru Timur, dört yeni temel kuralının; sosyal mesafe, maske kullanımı, minimum temas ve maksimum hijyen olduğunu söyledi. Ebru Timur, yeni normal hazırlıklarının ilk aşamasının iş sağlığı ve güvenliği olduğunun altını çizdi.

Timur, personelin özel bir eğitimden geçtiğini söyleyerek, "Tüm ekip, açılış ve sonrası süreç ile ilgili online ve fiziksel olarak iş yeri hekimimiz, iş sağlığı ve güvenliği uzmanımızdan özel eğitimler aldı. KidZania Üniversitesi'nin global eğitimleri ile çalışanlarımız salgında çocuklarla iletişim konusunda da eğitimlerini tamamladı" diye konuştu.

Korona virüsten dolayı alınan tedbirler doğrultusunda bir süre kapalı kaldıklarını dile getiren Timur, "Sosyal mesafe, maske kullanımı, sıfır temas ve maksimum hijyen konuları üzerinde duruyoruz. Bayramın 2'nci günü çocuklara kapılarımızı açıyoruz. Çocuklar burada kontrollü sosyal hayatı deneyimleyecekler. Girişlerimiz kontrollü bir şekilde gerçekleşiyor. Girişte ateş ölçülecek, çocukları güvenlik görevlileri ve hemşire karşılayacak. Çocuk ülkesinin kapasitesini yüzde 60 azalmış bulunmaktayız. Tüm aktivitelerin kapasitelerini tedbir amaçlı azalttık. Aynı zamanda şehir, nano gümüş teknolojisiyle düzenli aralıklarla temizleniyor. Yeni dönemde çocuklar tek kullanımlık kostümleri kullanacak. Çocuklar emeklerinin karşılığı olarak para kazanıyorlardı. Yeni dönemimizle beraber çocuklar banka kartıyla temassız bir şekilde işlem yapabilecek. Teması azalmak adına kapıları açık olarak sabitledik" şeklinde konuştu.

Pedallı asansörle virüs önlemi

Kontrollü bir sosyal hayat oluşturduklarının altını çizen Timur, "Ana girişten itibaren minimum temas gerçekleşiyor. Asansörlerde pedallar mevcut. Havalandırma sistemimizde NASA'nın da kullandığı ultraviyole teknolojisi sayesinde bakteri bulundurmamasını sağlayan teknolojiler kullanıyoruz. Dış kapıda bulunan ekrandan şehrin içinde bulunan kişi sayısı kontrol edilebiliyor. 7 yaşının altındaki misafirlerimizi ebeveynleriyle alıyoruz. Bu kapsamda temasın en az olduğu aktivitelere yönlendiriyoruz. Şehrin içindeki bütün aktivitelerde çocuklara, kontrollü sosyal hayatı ve korona virüsten kendilerini nasıl koruyabileceklerini anlatıyoruz. Şehrin üniversitesinde kontrollü sosyal hayatın nasıl olacağı konusunda bilgi alıyorlar" açıklamalarında bulundu.