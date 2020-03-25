Çocuk oyun parklarına korona virüs önlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuk oyun parklarına korona virüs önlemi - Son Dakika

Çocuk oyun parklarına korona virüs önlemi

6 saat önce

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, 60 kişilik ekip ve 8 buharlı araçla sürdürdüğü dezenfekte çalışmalarında yaşam alanlarına dokunuyor.

Çocuk oyun parklarına korona virüs önlemi, System.String[]

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, 60 kişilik ekip ve 8 buharlı araçla sürdürdüğü dezenfekte çalışmalarında yaşam alanlarına dokunuyor. Bu kapsamda çocuk oyun parkları ve buralardaki oyun grupları dezenfekte edildi.


Bağlar Belediyesi, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Cadde ve sokakların yanı sıra dinlenme alanları da dezenfekte ediliyor. Çocuk oyun parkları ve buralardaki oyun grupları ekipler tarafından titiz bir çalışma ile dezenfekte edildi. 60 kişiden oluşan ekipler aynı anda hem sıcak hem soğuk su püskürtme özelliği olan buharlı araçlarla yaşam alanlarına antiseptik solüsyon ilacını dezenfekte ediyor.


Ekipler, yüzlerce öğrenci ve öğretim üyesi tarafından kullanılan Dicle Üniversitesi Meslek Yüksekokulu kampüs ve binalarını virüs tehlikesine karşı dezenfekte etti. Ekipler, gün içinde ayrıca Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun da takip ettiği çalışma ile Yenihal bölgesinde cadde ve sokak dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışması vatandaşların takdirini topladı. Başkan Beyoğlu, başarılı çalışmalarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.


Yaşlıların ihtiyaçları belediye tarafından karşılanıyor


Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan yaşlı vatandaşların ihtiyaçları ise belediye tarafından oluşturulan ekip ile evlerine kadar ulaştırılıyor. İhtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlar Başkan Hüseyin Beyoğlu tarafından görevlendirilen ekibe ulaşıyor ve ekipler adres tespiti yapılan vatandaşlara ihtiyaçlarını temin ederek ulaştırıyor. Başkan Beyoğlu, bir yandan dezenfekte çalışmaları yaparken, diğer yandan İçişleri Bakanlığı kararıyla sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üzeri vatandaşlara ihtiyaçlarını özel olarak ulaştırmaya devam edeceklerini kaydetti. Beyoğlu, "Medeni olarak bilinen Avrupa ve batı dünyası yaşlılarını ölüme terk ederken, biz ise medeniyetimizin gereği olarak yaşlılarımıza değer veriyoruz ve el üstünde tutuyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile yaşlı vatandaşlarımıza bu şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. Onlara diyoruz ki siz evde kalın, biz size ihtiyaçlarınızı ulaştıracağız. Sizlere hizmet etmek için varız" dedi. - DİYARBAKIR

Bağlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:39 Kaynak: İHA

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