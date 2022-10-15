Oyuncak içerisinde uyuşturucu saklamışlar - Son Dakika
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Oyuncak içerisinde uyuşturucu saklamışlar

15.10.2022 14:50

Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda otobüsle kente çocuk oyuncağı içerisinde uyuşturucu madde sokmak isteyen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda otobüsle kente çocuk oyuncağı içerisinde uyuşturucu madde sokmak isteyen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, şehir merkezinde şüphelenilen bir otobüsü durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada şüpheli M.T.'nin üst ve eşyaları arasında yapılan aramada oyuncağın içerisine gizlenmiş 2 parça halinde 133,78 gram maddesi ele geçirilirken şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheli M.T. işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oyuncak içerisinde uyuşturucu saklamışlar - Son Dakika

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