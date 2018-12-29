Son Dakika Haberleri: Çocuk Oyunları Maltepe'de Yılı Kapatıyor

Çocuk Oyunları Maltepe'de Yılı Kapatıyor

50 dakika önce

– Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahnelenen çocuk oyunları, son iki oyun ile 2018'i kapatacak.

Çocuk Oyunları Maltepe'de Yılı Kapatıyor, System.String[]
– Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahnelenen çocuk oyunları, son iki oyun ile 2018'i kapatacak. Bugün ve yarın sahnelenecek 'Ay'a Gittim Sanki' ve 'Keşke Her Gün Yılbaşı Olsa' oyunları seyirci ile bu yıl son kez buluşacak.

Maltepe Belediyesi tarafından Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde 2018 yılı boyunca çocuklara yönelik oynanan tiyatro oyunları bugün ve yarın son kez sahnelenecek.

Mavi Kumpanya oyuncuları tarafından bugün sahnelenecek 'Ay'a Gittim Sanki' oyunu, dünya dışındaki gezegenleri ve uzayı kavrayamayan Nesli'nin öyküsüne yer veriyor. Gürcan Ali Gül'ün yönettiği, Eyyüp Fındık, İlknur Koçak, Recep Günay ve Serkan Arslan'ın rol aldığı oyunda, çocuk izleyicilere bilim ve teknolojiyi aşılamak, astronomiyi, araştırmayı sevdirmek, dünya ve gezegenleri eğlenerek anlatmak amaçlanıyor.

Mavi Kumpanya oyuncularının sergilediği bir diğer oyun olan 'Keşke Her Gün Yılbaşı Olsa' ise 31 Aralık günü seyircilerle son kez buluşacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:42 Kaynak: DHA

Yılbaşı, Türkan Saylan, Kültür Sanat
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