Çocuk Oyunları Şenliği ödül töreniyle sona erdi
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Lüleburgaz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen Çocuk Oyunları Şenliği, ödül töreniyle sona erdi.
Lüleburgaz
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:57 Kaynak: İHA
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen Çocuk Oyunları Şenliği, ödül töreniyle sona erdi.
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Akademisi'nde gerçekleşen şenlikte mendil kapmaca, fasulye torbası gibi geleneksel oyunlar oynandı. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği 1 ve 2.sınıf öğrencileri arasında gerçekleşti.
İkinci kez gerçekleşen turnuvanın ardından konuşma yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cihan Erdem, turnuvaya katılan öğrencilere ve turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
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