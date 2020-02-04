'Çocuk parası için çocuk yapıyorlar' diyen belediye başkanından tartışmalı teklif

Nüfus azalması yaşayan Romanya'da Targu Mures şehrinin belediye başkanı Dorin Florea'ya göre ülkenin nüfusu 'neye mal olursa olsun artmalı' görüşü hatalı.



Çocuk sahibi olmak isteyen ebeveynlerde bazı asgari şartların aranması gerektiğini açıklayan Florea, devlet anne baba olmak isteyenlerden yasal yaşı doldurmalarının yanı sıra düzenli gelirleri olduğuna dair kanıt, finansal durumlarını ve temel eğitimlerini aldıklarını gösteren belge istemeli.