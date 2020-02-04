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'Çocuk parası için çocuk yapıyorlar' diyen belediye başkanından tartışmalı teklif
6 saat önce
Çocuk sahibi olmak isteyen ebeveynlerde bazı asgari şartlar aranmasını isteyen Romanya Belediye Başkanı Dorin Florea, devletin anne baba olmak isteyenlerden düzenli gelirleri olduğuna dair kanıt, finansal durumlarını ve temel eğitimlerini aldıklarını gösteren belge istemesini teklif etti.
Nüfus azalması yaşayan Romanya'da Targu Mures şehrinin belediye başkanı Dorin Florea'ya göre ülkenin nüfusu 'neye mal olursa olsun artmalı' görüşü hatalı.
Çocuk sahibi olmak isteyen ebeveynlerde bazı asgari şartların aranması gerektiğini açıklayan Florea, devlet anne baba olmak isteyenlerden yasal yaşı doldurmalarının yanı sıra düzenli gelirleri olduğuna dair kanıt, finansal durumlarını ve temel eğitimlerini aldıklarını gösteren belge istemeli.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:08
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