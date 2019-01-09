Çocuk Parasına da Okul Masrafına da Zam

YASA tasarısı, dar gelirli ailelere ek çocuk parasını artırıyor. 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren çocuk başına ödenecek ek çocuk parası ayda 15 Euro artacak ve en fazla 185 Euro'ya çıkacak. Bunun yanında çocuk için ödenen geçim parası gibi gelirler daha az dikkate alınacak. Böylece tek başına çocuk yetiştiren aileler yasadan daha fazla yararlanacak. Yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle Almanya
'da 2 milyon çocuk için ek çocuk parası ödenecek. Ek çocuk parası için konulan gelir sınırını aşan ailelerde hemen kesintiye gidilmeyecek. Aile Bakanı Franziska Giffey, yeni düzenleme için "Çocuklu ailelerin yaşamını hissedilir oranda iyileştirecek" dedi.
OKUL MASRAFINA DA ZAM
Ek çocuk parasına zammın yanında devlet tarafından karşılanan okul masraflarına da zam geliyor. Ağustos ayından itibaren bir eğitim yılı için kalem, defter, kitap masrafı 100 Euro'dan 150 Euro'ya çıkacak. Sosyal kuruluşlar, başvuruların çok karmaşık olduğu gerekçesiyle çok sayıda ailenin bu yardımlardan yararlanamadığını açıklamıştı. Yardım için başvuruların da kolaylaştırılması karara bağlandı. Yasa tasarısı Federal Konsey'den de geçtikten sonra yürürlüğe girecek.
Yeni düzenlemenin çok komplike olduğunu söyleyen Almanya Çocukları Koruma Birliği Başkanı Heinz Hilgers ise, "Böyle bir küçük iyileşmeyi 'Güçlü Aile Yasası' olarak adlandırmak gerçek bir hiciv" dedi.
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