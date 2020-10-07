Çocuk parkı alevlere teslim oldu - Son Dakika

Çocuk parkı alevlere teslim oldu

TOKAT'ta kısa süre önce hizmete sunulan çocuk parkında yangın çıktı.

TOKAT'ta kısa süre önce hizmete sunulan çocuk parkında yangın çıktı. Çevredekileri korkutan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.Yangın, saat 10: 30 sıralarında Erenler Mahallesinde kısa süre önce yüpılan çocuk parkında çıktı. Çocuk parkının alev aldığını gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Çocuk parkında bulunan spor aletler ve kaydırakların plastik olması nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Mahallede yaşayan çocuklar ise yangını korku dolu gözlerle uzaktan izledi. Olay yerine gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının nedeni araştırılıyor.



Son Dakika

Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesine ilişkin tezkere 1 yıl uzatıldı

Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi

F.Bahçe ve Beşiktaş'ı çalıştıran Daum'dan çarpıcı sözler: Beni dolandırmaya kalkıştı

Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu

TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu

Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti

Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü

Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız