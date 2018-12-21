Çocuk Parkı Göle Döndü
4 saat önce
Adıyaman'ın Tut ilçesinde bulunan çocuk parkı aşırı yağışlardan dolayı göle döndü.
Adıyaman
'ın Tut
ilçesinde bulunan çocuk parkı aşırı yağışlardan dolayı göle döndü.
Adıyaman'ın Tut ilçesinde 4 gün boyunca etkili olan yağışlardan Reşadiye
Mahallesi Nusret Fişek Cadde üzerinde bulunan çocuk parkı nasibini aldı. Aşırı yağışlar nedeniyle parkın duvarlarından sızan su nedeniyle park göle döndü. Parkta biriken suyun gideri olmadığı için su birikintisi parkı göle çevirdi.
Mahalle sakinleri parktaki bu su birikintisiyle ilgili sorunu belediye yetkililerinin gidermesini istedi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:08 Kaynak: İHA
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