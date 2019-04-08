Son Dakika Haberleri: Çocuk Parkı Önünde Kıyıya Ceset Vurdu

Çocuk Parkı Önünde Kıyıya Ceset Vurdu

33 dakika önce

İZMİR'de, Kordon boyundaki sahilde, bir çocuk parkının hemen önünde, kıyıya erkek cesedi vurdu.

Çocuk Parkı Önünde Kıyıya Ceset Vurdu, System.String[]
İZMİR'de, Kordon boyundaki sahilde, bir çocuk parkının hemen önünde, kıyıya erkek cesedi vurdu. Vatandaşların görüp, polise ihbar ettiği cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bugün saat 09.45 sıralarında, Kordon boyu sahilindeki bir çocuk parkının hemen önünde, kıyıya erkek cesedi vurduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisleri, cesedi karaya çıkardı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede çalışma yaptı. Çürüyen ve bozulan ceset nedeniyle bölgeye kötü koku yayıldı. Savcının incelemesinin ardından ceset, kime ait olduğunun belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:43 Kaynak: DHA

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