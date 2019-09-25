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Çocuk parkına zarar verdiler

1 saat önce

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı İsmetpaşa mahallesinde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, çocukların eğlence yeri olan ve keyifle vakit geçirdikleri parklardaki oyun gruplarına zarar verdi.

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Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı İsmetpaşa mahallesinde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, çocukların eğlence yeri olan ve keyifle vakit geçirdikleri parklardaki oyun gruplarına zarar verdi.


Kendini bilmez kişi ya da kişiler, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki oyun parkı içerisindeki kaydırakta bulunan merdivenleri sökerek ateşe vererek yaktılar.


Konuyla ilgili Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı açıklamada bulunarak, "Çocuklarımızın eğlenmeleri ve güzel vakit geçirmek için yaptığımız parklarda, bazı ihanet içindeki insanların yapılan hizmeti baltalamak için parkları söküp yaktıkları tespit edilmiştir. Bu insanları şiddetle kınıyor, değerli halkımıza havale ediyoruz. Her şeye rağmen halkımıza hizmet etmekten geri durmayacağız." dedi. - KARABÜK

Karabük, Yenice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:51 Kaynak: İHA
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