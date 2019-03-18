Son Dakika Haberleri: Çocuk Parkında Dehşet: Baldızını Vurup İntihar Etti

Çocuk Parkında Dehşet: Baldızını Vurup İntihar Etti

44 dakika önce

İzmir'in Bornova ilçesinde çocuklarını parka götüren kadın, eniştesi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Çocuk Parkında Dehşet: Baldızını Vurup İntihar Etti, System.String[]
İzmir'in Bornova ilçesinde çocuklarını parka götüren kadın, eniştesi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Ardından silahı kafasına dayayan adam, intihar etti. Olay, dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi Özdar Caddesi'nde bulunan çocuk parkında meydana geldi. İddiaya göre Fatma Yılmaz (37) çocuklarını parka oyun oynamaya çıkarırken bu sırada eniştesi Mehmet Güneş (40) de yanlarına gelerek silahını Yıldız'a doğrulttu ve peş peşe ateş etti. Talihsiz kadın aldığı kurşun darbeleriyle yere yığılırken, Güneş aynı tabancayı kafasına dayayıp ateşledi. Parktan gelen silah seslerini duyan çevre sakinleri hemen polise haber verirken, olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Güneş ve Yıldız olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan enişte ve baldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:41 Kaynak: İHA

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