Adana'da çocuk parkında silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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Adana'da çocuk parkında silahlı kavga: 1 ölü

08.06.2022 23:22

Adana'da çocuk parkında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi tabancayla vurularak öldü.

Adana'da çocuk parkında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi tabancayla vurularak öldü.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bulunan çocuk parkında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimliği belirlenemeyen bir kişi tabanca ile defalarca ateş açtı. Açılan ateş sonucunda M.S. göğüs bölgesinden yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ekibi ve çok sayıda polis sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı M.S.'yi Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen M.S. yaşamını yitirdi. M.S.'nin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis parkta yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan ile olayda kullanılan tabancaya ait şarjör buldu. Olay yeri inceleme polisleri boş kovan ve şarjörde delil çalışması yapıldıktan sonra detaylı incelemek üzere emniyete götürüldü.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

Adana'da çocuk parkında silahlı kavga: 1 ölü
Adana'da çocuk parkında silahlı kavga: 1 ölü
Adana'da çocuk parkında silahlı kavga: 1 ölü
Adana'da çocuk parkında silahlı kavga: 1 ölü
Adana'da çocuk parkında silahlı kavga: 1 ölü
Adana'da çocuk parkında silahlı kavga: 1 ölü
Adana'da çocuk parkında silahlı kavga: 1 ölü
Adana'da çocuk parkında silahlı kavga: 1 ölü
Adana'da çocuk parkında silahlı kavga: 1 ölü
Adana'da çocuk parkında silahlı kavga: 1 ölü

YORUMLAR
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Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da çocuk parkında silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da çocuk parkında silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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