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ÇOCUK PARKINDA PİTBULL DEHŞETİ - Son Dakika

ÇOCUK PARKINDA PİTBULL DEHŞETİ

13.08.2021 14:12

ANTALYA'da komşularıyla çocuk parkına oturmaya gelen Sultan Karakuloğlu (55), dengesini kaybedip, düştüğü sırada pitbull cinsi 2 köpek saldırdı.

ANTALYA'da komşularıyla çocuk parkına oturmaya gelen Sultan Karakuloğlu (55), dengesini kaybedip, düştüğü sırada pitbull cinsi 2 köpek saldırdı. Komşuları ve eşi Erdal Karakuloğlu tarafından güçlükle kurtarılan Sultan Karakuloğlu, başından ve burnundan yaralandı. Karakuloğlu, köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.

Olay, 11 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında, Kepez ilçesi Karşıya Mahallesi'nde meydana geldi. Komşuları ve 6 yaşındaki oğlu ile evinin yanındaki parka giden Sultan Karakuloğlu, burada bir süre oturdu. Daha sonra evine gitmek üzere ayağa kalkan Karakuloğlu, dengesini kaybedince düştü. Karakuloğlu'nun yere düşmesiyle birlikte iddiaya göre H.K.'ye ait pitbull cinsi iki köpek, kadına saldırdı. Başından, burnundan ve çeşitli yerlerinden yaralanan Karakuloğlu, eşi Erdal Karakuloğlu ve çevrede bulunanlar tarafından kurtarıldı. Kan içinde kalan Karakuloğlu, eşi tarafından hastaneye götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Karakuloğlu'nun alnında 2-3 santim boyutunda, saçlı deride çok sayıda ve burun kısmında 3-4 santim boyutunda yumuşak doku kaybı olduğu kaydedildi.

'KÖPEĞİN SAHİBİNİ UYARDIM, DİNLEMEDİ'

Yaşadığı korku dolu anları gözyaşı içinde anlatan Sultan Karakuloğlu, daha önceden de köpek tarafından ısırıldığını belirterek, "Olay günü parkta köpekleri görünce sahibi olduğunu sonradan öğrendiğim H.K.'yi, parkta çocuklar olduğunu belirterek uyardım. O da bana 'Abla bu köpeklere çocuklar bakıyor' dedi. Bir süre kaldıktan sonra parktan oğlumla birlikte ayrılmak istediğim sırada ayağım çocukların kazdığı çukura takıldı ve düştüm. Düşmemle birlikte yetişkin olan siyah ve sarı renkli köpekler üzerime doğru saldırmaya başladı. Bu sırada köpeğin sahibi, diz çökerek beni korumaya çalıştı. Sarı renkli köpek burnuma ısırırken, siyah köpek ise alnımı, başımı ısırdı. Bağrışmalar üzerine parka gelen eşim Erdal Karakuloğlu ile komşular beni köpekten kurtardı. Olay sonrası ambulans çağırdık ancak çok sayıda Covid-19 hastası olduğu gerekçesiyle ambulans göndermediler. Bunun üzerine eşim özel arabamızla beni hastaneye yetiştirdi. Alnımda, başımda ve burnumda ömrümün sonuna kadar taşıyacağım izler kaldı" diye konuştu.

Eşinin başına gelenler yüzünden zor günler geçirdiklerini söyleyen Erdal Karakuloğlu, köpek sahibini daha önce defalarca uyardıklarını belirterek, "Biz de hayvan besliyoruz. Kimseye zarar vermiyoruz. Köpeği çocuk parkına neden getiriyorsun. Getiriyorsan neden önlem almıyorsun" diye konuştu. Karakuloğlu, köpeğin sahibinden şikayetçi olduklarını da söyledi.

ÇOCUK PARKINDA PİTBULL DEHŞETİ
ÇOCUK PARKINDA PİTBULL DEHŞETİ
ÇOCUK PARKINDA PİTBULL DEHŞETİ
ÇOCUK PARKINDA PİTBULL DEHŞETİ
ÇOCUK PARKINDA PİTBULL DEHŞETİ
ÇOCUK PARKINDA PİTBULL DEHŞETİ
ÇOCUK PARKINDA PİTBULL DEHŞETİ
ÇOCUK PARKINDA PİTBULL DEHŞETİ
ÇOCUK PARKINDA PİTBULL DEHŞETİ
ÇOCUK PARKINDA PİTBULL DEHŞETİ

Kepez, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇOCUK PARKINDA PİTBULL DEHŞETİ - Son Dakika


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