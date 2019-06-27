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Çocuk parkında yakalanan yılan doğaya salındı

1 saat önce

Çocuk parkında yakalanan yılan doğaya salındıAKSARAY - Aksaray'da park içerisinde vatandaşlar tarafından fark edilen yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.

Çocuk parkında yakalanan yılan doğaya salındı
AKSARAY - Aksaray'da park içerisinde vatandaşlar tarafından fark edilen yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.
Olay, Kılıçaslan Parkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, parkta piknik yapan vatandaşlar çimlik alanda yılan olduğunu fark etti. Korkan vatandaşlar yılanın bulunduğu yerden uzaklaşarak durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yılanı yakalayarak torbaya koydu. Yılan daha sonra doğal ortama bırakıldı.
Çocuk parkında yakalanan yılan doğaya salındı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:18 Kaynak: İHA
İtfaiye, 3. Sayfa
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