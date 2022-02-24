Çocuk parkında yakılan ateş tepkilere neden oldu - Son Dakika
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Çocuk parkında yakılan ateş tepkilere neden oldu

24.02.2022 10:54
Çocuk parkında yakılan ateş tepkilere neden oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2 bin 462 kilometre kare alan içerisinde ateş yakacak yer bulamayan ve çocuk parkında ateş yakan kişilere tepki yağdı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2 bin 462 kilometre kare alan içerisinde ateş yakacak yer bulamayan ve çocuk parkında ateş yakan kişilere tepki yağdı.

Düzce'nin Demetevler Mahallesi'nde bazı vatandaşlar çocuk parkında ateş yakması tepkilere neden oldu. Düzce Belediyesi de sosyal medya hesabından "2 Bin 492 kilometrekare yüzölçümüne sahip şehrimizde, çocuk parkından başka ateş yakacak yer kalmadı mı?" diyerek tepki gösterdi.

Belediye Temizlik İşleri ekipleri çocukların oyun alanında yakılan kül ve çöpleri temizlediler. - DÜZCE

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Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocuk parkında yakılan ateş tepkilere neden oldu - Son Dakika


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