Çocuk parkında yakılan ateş tepkilere neden oldu - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2 bin 462 kilometre kare alan içerisinde ateş yakacak yer bulamayan ve çocuk parkında ateş yakan kişilere tepki yağdı.

Düzce'nin Demetevler Mahallesi'nde bazı vatandaşlar çocuk parkında ateş yakması tepkilere neden oldu. Düzce Belediyesi de sosyal medya hesabından "2 Bin 492 kilometrekare yüzölçümüne sahip şehrimizde, çocuk parkından başka ateş yakacak yer kalmadı mı?" diyerek tepki gösterdi.

Belediye Temizlik İşleri ekipleri çocukların oyun alanında yakılan kül ve çöpleri temizlediler. - DÜZCE