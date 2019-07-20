Çocuk parkındaki oyun gruplarını yaktılar
1 saat önce
ISPARTA'da çocuk parkındaki oyun grupları, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:52 Kaynak: DHA
ISPARTA'da çocuk parkındaki oyun grupları, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yakıldı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Muzaffer Türkeş Mahallesi'ndeki çocuk parkında meydana geldi. Oyun parkındaki kaydırak tünelinin yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaydırak tünel ve diğer oyun gruplarının kim ya da kimlerce yakıldığını belirlemeye çalışıyor.
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