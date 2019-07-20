Son Dakika Haberleri: Çocuk parkındaki oyun gruplarını yaktılar
Son Dakika Güncel Haber

Çocuk parkındaki oyun gruplarını yaktılar

1 saat önce

ISPARTA'da çocuk parkındaki oyun grupları, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yakıldı.

Çocuk parkındaki oyun gruplarını yaktılar, System.String[]
ISPARTA'da çocuk parkındaki oyun grupları, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yakıldı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Muzaffer Türkeş Mahallesi'ndeki çocuk parkında meydana geldi. Oyun parkındaki kaydırak tünelinin yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaydırak tünel ve diğer oyun gruplarının kim ya da kimlerce yakıldığını belirlemeye çalışıyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Asker uğurlaması yemeğinde 20 kişi zehirlendi Esmahanım kayıplarına ağlıyor! 4'ü çocuk 6 kişi hala aranıyor Vatandaşlar çuval sandı, sudan yaşlı kadının cesedi çıktı (Özel) Küçük Poyraz'ın hortum merakı şaşkına çeviriyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 17:39:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuk parkındaki oyun gruplarını yaktılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]