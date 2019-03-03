Çocuk Parkındaki Plastik Oyun Grubunun Yanması Kamerada
1 saat önce
Avcılar'daki Şehit Asteğmen Mustafa Burcu Parkı'nda çocuk oyun gruplarından biri, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından gece geç saatte yakıldı.
Avcılar
'daki Şehit Asteğmen Mustafa Burcu Parkı'nda çocuk oyun gruplarından biri, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından gece geç saatte yakıldı. Bazı ağaçlar kısmen yandı. Polis
, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Edinilen bilgilere göre, saat 02.30 sıralarında, parkın caddeye yakın bölümünde bulunan Avcılar Belediyesi tarafından yaptırılan içerisinde kaydırakların yer aldığı oyun gruplarından biri ateşe verildi. Kim veya kimler tarafından ateşe verildiği tespit edilemeyen plastik oyun grubu kısa sürede alev topuna dönerek yandı. Bölgede bulunanların haber vermesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Oyun grubu tamamen yanarken sadece direkleri kaldı. Alevlerin elektrik lambalarını da ulaşması üzerine, parkta elektrikler kesildi. Bazı ağaçların kısmen zarar gördüğü yangından sonra Avcılar Emniyet Müdürlüğü
ekipleri soruşturma başlatarak kaçan kişi veya kişileri tespit ederek yakalamak için harekete geçti.
Görüntü Dökümü:
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-Cep telefonu görüntüsü
-Yanan oyun grubundan yükselen alevler
- Aktüel
görüntüler
-Kundaklamaya tepki gösterenler
-Vatandaşlarla röp
-Genel ve detay görüntüler - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:01 Kaynak: DHA
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