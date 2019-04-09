Son Dakika Haberleri: Çocuk Parkındaki Plastik Oyuncakları Yaktılar

Çocuk Parkındaki Plastik Oyuncakları Yaktılar

1 saat önce

Eskişehir'deki bir çocuk parkında bulunan ve ateşe verilen plastik oyuncaklar yanarak kullanılmaz hale gelirken, polis olayın fail veya faillerini arıyorTepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Şarhöyük mahallesi Bakım sokakta bulunan Şarhöyük Çocuk Parkında bulunan plastik çocuk...

Çocuk Parkındaki Plastik Oyuncakları Yaktılar, System.String[]
Eskişehir'deki bir çocuk parkında bulunan ve ateşe verilen plastik oyuncaklar yanarak kullanılmaz hale gelirken, polis olayın fail veya faillerini arıyor

Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Şarhöyük mahallesi Bakım sokakta bulunan Şarhöyük Çocuk Parkında bulunan plastik çocuk oyun grubu, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateşe verildi. Park sorumlularının ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu alevler söndürüldü. Yangın söndürüldükten sonra yapılan kontrolde, parkta bulunan plastik çocuk oyun grubundaki salıncak, kaydırak merdiven plastiklerinin yanarak kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Şikayet üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, olayın fail veya faillerini arıyor - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:56 Kaynak: İHA

Polis, Eskişehir, 3. Sayfa
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