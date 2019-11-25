Çocuk parkındaki salıncağa kendini astı
6 saat önce
AYDIN'ın Didim ilçesinde, Süleyman B. (63), çocuk parkındaki salıncağın demirine kendisini iple asarak, intihar etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:01 Kaynak: DHA
AYDIN'ın Didim
ilçesinde, Süleyman B. (63), çocuk parkındaki salıncağın demirine kendisini iple asarak, intihar etti.
Gece yarısı, Altınkum Mahallesi Aytepe mevkisindeki çocuk parkında, salıncak demirine iple asılı erkek cesedi gören vatandaşlar, polisi aradı. Parka gelen polis ekipleri, asılı haldeki kişinin Süleyman B. olduğunu belirledi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve intihar ettiği belirlenen Süleyman B.'nin cansız bedeni, Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.
- Aydın
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