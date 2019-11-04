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Çocuk parkındaki şüpheli valiz korkuttu

7 saat önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir çocuk parkına bırakılan valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı.

Çocuk parkındaki şüpheli valiz korkuttu, System.String[]

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir çocuk parkına bırakılan valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı. Valizden kıyafet çıkarken, çevredekiler ise rahat bir nefes aldı.

Tuzla Mahallesi 625 Sokak üzerindeki çocuk parkında, bir bankın altında şüpheli valiz bulundu. Valizi gören çevre sakinleri, bugün saat 14.30 sıralarında polisten yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Parka gelen bomba imha uzmanının fünye yerleştirerek patlattığı valizden ise kıyafet çıktı.

Şiddetli patlamanın etkisiyle tedirginlik yaşayan çevre sakinleri, valizde kıyafet bulunduğunu öğrenince rahat nefes aldı. Parkın bitişiğinde evi bulunan müzisyen Aksel Gökdere, valizin parka çocuklarını getiren aileleri tedirgin ettiğini ve bu nedenle polisten yardım istendiklerini söyledi.


Fethiye, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:54 Kaynak: DHA
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