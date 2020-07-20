Çocuk Parkındaki tarihi çınar ağacı devrildi: 3 araç hasar gördü - Son Dakika

Çocuk Parkındaki tarihi çınar ağacı devrildi: 3 araç hasar gördü

Manisa'nın Akhisar ilçesi Şeyh İsa Mahallesi 72 sokak üzerinde bulunan tarihi çınar ağacının devrilmesi sonucu park halindeki 3 araç hasar gördü, bir ev de zarar gördü.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Şeyh İsa Mahallesi 72 sokak üzerinde bulunan tarihi çınar ağacının devrilmesi sonucu park halindeki 3 araç hasar gördü, bir ev de zarar gördü. Çocuk oyun parkının içerisinde bulunan tarihi çınar ağacının devrilmesi olayında, parkta hiç bir çocuk olmaması sevindirdi.

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Olay, Şeyh İsa Mahallesi 72. Sokak üzerindeki bir çocuk oyun parkı içerisinde meydana geldi. 200 yaşından fazla olduğu tahmin edilen tarihi çınarların üç kolundan birisi bölünerek devrildi. Devrilme sırasında park halinde arda arda sıralı 3 otomobil ve bir evin de duvarı hafif hasar gördü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ağacın devrilmesi ile sokak ulaşıma kapandı. Sokak üzerindeki araçlar, emniyetin trafik ekiplerince farklı sokaklara yönlendirildi. Zabıta ve emniyet ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.


Olay yerinde esnaflık yapan ve ismini vermek istemeyen bir vatandaş deprem olduğunu zannettiklerini ancak dışarı çıktıklarında tarihi çınar ağacının devrildiğini gördüklerini ve yaralı olup olmadığını kontrol ettikten sonra 112 Acil Servis Ekiplerine haber verdiklerini ifade etti. - MANİSA

Akhisar, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 14:49 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocuk Parkındaki tarihi çınar ağacı devrildi: 3 araç hasar gördü - Son Dakika
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