Çocuk parkındaki yangın, büyümeden söndürüldü - Son Dakika

ÇORUM'da çocuk parkında çit bitkilerinde çıkan yangın, kamelyalara sıçramadan söndürüldü.
Gülabibey Mahallesi Bağcılar 7'nci Cadde'deki çocuk parkında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Çit bitkilerinin yandığını gören mahalleli, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek, yangını kamelyalara sıçramadan söndürdü.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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