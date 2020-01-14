Çocuk parkını yakan şüpheliler bidondaki parmak izinden yakalandı - Son Dakika

Kocasinan'da bir çocuk parkında dün çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmüş, parktaki oyun aletleri kullanılamaz hale gelmişti.

Bidonda parmak izi çalışması yapan polisler, olayın şüphelisi olarak belirledikleri V.D. (22) ve T.K.'yi (22) gözaltına aldı.

Olay yerinde fiziki ve teknik çalışma yapan ekipler, yanan parkın yakınında buldukları benzin bidonunda inceleme yaptı.

Argıncık Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan çocuk parkının yakılmasıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık ve Yankesicilik Bürosu ekipleri çalışma başlattı.

Kayseri 'nin Kocasinan ilçesinde bir çocuk parkını yaktığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

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