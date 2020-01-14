Çocuk parkını yakan şüpheliler bidondaki parmak izinden yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuk parkını yakan şüpheliler bidondaki parmak izinden yakalandı - Son Dakika

Çocuk parkını yakan şüpheliler bidondaki parmak izinden yakalandı

6 saat önce

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir çocuk parkını yaktığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir çocuk parkını yaktığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Argıncık Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan çocuk parkının yakılmasıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık ve Yankesicilik Bürosu ekipleri çalışma başlattı.

Olay yerinde fiziki ve teknik çalışma yapan ekipler, yanan parkın yakınında buldukları benzin bidonunda inceleme yaptı.

Bidonda parmak izi çalışması yapan polisler, olayın şüphelisi olarak belirledikleri V.D. (22) ve T.K.'yi (22) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Kocasinan'da bir çocuk parkında dün çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmüş, parktaki oyun aletleri kullanılamaz hale gelmişti.

Çocuk parkını yakan şüpheliler bidondaki parmak izinden yakalandı

Kocasinan, Kayabaşı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Boşanma aşamasında olan bir kişi ailesinin gözü önünde intihar etti
Cep telefonunda çocuk istismarı içeren müstehcen filmler bulunan şahıs tutuklandı Üvey baba dehşeti! Çocuklar açlıktan ve soğuktan ölmek üzereyken bulundu 5 yaşındaki kız çocuğuna yapılanlar görenleri kahretti! Komşular derhal polise haber verdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 00:35:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuk parkını yakan şüpheliler bidondaki parmak izinden yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]