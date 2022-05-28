ÇOCUK PARKININ YIKILMASINA MAHALLELİDEN TEPKİ - Son Dakika
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ÇOCUK PARKININ YIKILMASINA MAHALLELİDEN TEPKİ

28.05.2022 16:19

İZMİR'in Karabağlar ilçesi Çalıkuşu Mahallesi'nde yaşayanlar, çocuk oyun parkının yıkılıp, yerine belediye tarafından semt merkezi yapılacak olmasına tepki gösterdi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesi Çalıkuşu Mahallesi'nde yaşayanlar, çocuk oyun parkının yıkılıp, yerine belediye tarafından semt merkezi yapılacak olmasına tepki gösterdi. Mahalleli, aynı yere tekrar oyun parkı yapılmasını istedi.

Karabağlar'a bağlı Çalıkuşu Mahallesi'ndeki Kilimcitepe Parkı'nın bir kısmında yer alan çocuk oyun grupları, Karabağlar Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı. Belediye ekipleri, alana Çalıkuşu Semt Merkezi'nin inşasına başladı. Çocuk oyun parkı kaldırıldığı gerekçesiyle belediyeye tepki gösteren mahalleli, bir araya geldi. Bölge halkı, parkın tekrar yerine yapılmasını beklediklerini ve semt merkezini istemediklerini dile getirdi.

Mahalleliden muhasebeci Erol Koç (50), "Burası afet toplanma alanı aynı zamanda çocuk parkı. Belediye kimseye sormadan oyun parkını kaldırdı. 3 ağaç kesildi. Semt evi için inşaata başladı. İstemiyoruz. Burada çocukların oynayacağı başka alan yok. En yakın park 1000 metre mesafede. Bu nedenle çocuk oyun parkının tekrar yerine yapılmasını istiyoruz" dedi.

Evli ve 2 çocuk annesi Hülya Özkan (55) ise "8 kardeşiz burada büyüdük. Burası 50 yıllık bir park. Çalıkuşu Mahallesi'nin tek parkı. Pandemide yaşantımız burada geçti. Aynı zamanda bu parkta yürüyüş yapanlar oluyor. Semt evi yapmak için park yıkıldı. Çocuklar daha önemli. Burası çocukların yuvası. Eskiden olduğu gibi yine oyun parkı olarak kalsın. Bina yapılmasın" dedi.

Evli, 3 çocuk ve 5 torun sahibi emekli astsubay Mehmet Çimen (71) de "60 yıldır buradayım. Burası 50 binin üzerinde kişinin yaşadığı mahalle. Yakında çocukların oynayacağı hiçbir park yok. Eğer bina yapılırsa çocuklar burada oynayacak yer bulamaz. Başka yere bina yapılsın. Parkı geri istiyoruz" dedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Karabağlar Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise "Belediyemiz, Çalıkuşu Mahallemizde bulunan belediye hizmet alanı içerisine 2015 yılında, bölge halkının taleplerini karşılayacak bir semt merkezini hayata geçirmek üzere yola çıkmıştır. Geçen süre zarfında proje son halini almış ve 26 Nisan'da ihalesi gerçekleşmiştir. Semt merkezimizle ilgili ne yazık ki vatandaşlarımızın, kasıtlı olduğunu düşündüğümüz yanlış yönlendirilmeleri nedeniyle bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Projemizde hiç düşünülmeyen tasarrufların varmış gibi halka yayıldığı anlaşılmaktadır. Karabağlar Belediyesi kurulduğu günden bu yana vatandaş odaklı hizmetleriyle ön plana çıkmaktadır, bundan sonra da provokasyonlara mahal vermeden halk odaklı hizmet vermeye devam edecektir" denildi. (DHA)

ÇOCUK PARKININ YIKILMASINA MAHALLELİDEN TEPKİ
ÇOCUK PARKININ YIKILMASINA MAHALLELİDEN TEPKİ
ÇOCUK PARKININ YIKILMASINA MAHALLELİDEN TEPKİ
ÇOCUK PARKININ YIKILMASINA MAHALLELİDEN TEPKİ
ÇOCUK PARKININ YIKILMASINA MAHALLELİDEN TEPKİ
ÇOCUK PARKININ YIKILMASINA MAHALLELİDEN TEPKİ
ÇOCUK PARKININ YIKILMASINA MAHALLELİDEN TEPKİ
ÇOCUK PARKININ YIKILMASINA MAHALLELİDEN TEPKİ

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Kaynak: DHA

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