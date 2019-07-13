Son Dakika Haberleri: Çocuk parkının yol yapımı için kaldırılmak istenmesine tepki
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Çocuk parkının yol yapımı için kaldırılmak istenmesine tepki

3 saat önce

SAMSUN'un Terme ilçesinde yol yapımı için çocuk parkının kaldırılmak istenmesi tepkilere neden oldu.

Çocuk parkının yol yapımı için kaldırılmak istenmesine tepki, System.String[]
SAMSUN'un Terme ilçesinde yol yapımı için çocuk parkının kaldırılmak istenmesi tepkilere neden oldu. Mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine ekipler, çalışmayı yarıda bıraktı.
Terme ilçesi Yalı Mahallesi'ndeki çocuk parkı, yol geçirileceği gerekçesiyle kaldırılmak istendi. Parka gelen belediye ekipleri, spor ve oyun aletlerini sökmeye başladı. Mahalle sakinleri, parkın kaldırılmasına tepki gösterdi, görevlilerle tartıştı. Tepkiler üzerine belediye görevlileri çalışmayı yarıda bırakarak, ayrıldı.
Mahalleli, parkın çocukların oyun alanı olduğunu belirterek kaldırılmasını istemediklerini belirtti.


- Samsun
Samsun, Terme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:58 Kaynak: DHA
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