Son Dakika Haberleri: Çocuk parkları tek tek onarılıyor
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Çocuk parkları tek tek onarılıyor

48 dakika önce

Düzce Belediyesi çocuk parklarında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Çocuk parkları tek tek onarılıyor, System.String[]
Düzce Belediyesi çocuk parklarında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı bakım ve onarım ekipleri muhtelif mahallelerde tespit edilen çocuk oyun gruplarını yenilemeye devam ediyor. Mahallelerde bulunan çocuk oyun parklarında kullanım ömrünü tamamlayan donatıları inceleyen ekipler kırılan ve bozulan oyun gruplarını yeniliyor. Akınlar Mahalle parkında inceleme yapan ekipler burada bulunan donatıların temiz, düzenli ve bakımlı olmasını sağlarken eskiyen ekipmanları da yenisi ile değiştirdi. Bakım ve yenileme için özel olarak kurulan ekipler, merkez mahallelerde ihtiyaç duyulan parklarda çalışmalarını sürdürecek. - DÜZCE
Düzce Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:09 Kaynak: İHA
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