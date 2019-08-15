Çocuk parkları tek tek onarılıyor
48 dakika önce
Düzce Belediyesi çocuk parklarında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.
Düzce Belediyesi Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:09 Kaynak: İHA
çocuk parklarında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.
Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı bakım ve onarım ekipleri muhtelif mahallelerde tespit edilen çocuk oyun gruplarını yenilemeye devam ediyor. Mahallelerde bulunan çocuk oyun parklarında kullanım ömrünü tamamlayan donatıları inceleyen ekipler kırılan ve bozulan oyun gruplarını yeniliyor. Akınlar Mahalle parkında inceleme yapan ekipler burada bulunan donatıların temiz, düzenli ve bakımlı olmasını sağlarken eskiyen ekipmanları da yenisi ile değiştirdi. Bakım ve yenileme için özel olarak kurulan ekipler, merkez mahallelerde ihtiyaç duyulan parklarda çalışmalarını sürdürecek. - DÜZCE
HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı PKK/KCK operasyonunda tutuklandı Fuhuş ağı kuran ABD'li milyarder Epstein'in evinde kadın elbiseli Bill Clinton tablosu bulundu Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Komünist Başkan: Böyle kapıların olduğunu bilmiyorduk CHP'den 8 partiye yargı paketi çağrısı: Gelin görüşelim