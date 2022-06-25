Çocuk parklarına dadanan hırsızlara betonlu-kaynaklı önlem - Son Dakika
Üye Girişi

Çocuk parklarına dadanan hırsızlara betonlu-kaynaklı önlem

25.06.2022 09:56
Çocuk parklarına dadanan hırsızlara betonlu-kaynaklı önlem

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesindeki 715 çocuk parkının 50'sindeki hırsızlık olayları, belediye ekiplerini harekete geçirdi.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesindeki 715 çocuk parkının 50'sindeki hırsızlık olayları, belediye ekiplerini harekete geçirdi. Aydınlatma direğini çaldırmamak için bağlantı vidalarını kaynatan ekipler, sulama sistemlerinin de üzerlerine koruyucu beton döktü.

Muratpaşa ilçesindeki çocuk parklarındaki hırsızlık olayları, son 6 ayda katlandı. 715 çocuk parkının 41'inin aydınlatma direklerindeki bakır kablolar, 6'sının demir aydınlatma direkleri, 3 parkın ise sulama sistemi çalındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne başvuruda bulunan Muratpaşa Belediyesi yetkilileri, hırsızlardan şikayetçi oldu. Belediyeye ekstra maliyeti olan hırsızlık olaylarıyla ilgili vatandaşların da şikayeti olduğunu aktaran belediye yetkilileri, kendilerince hırsızlığı engellemek için çözüm geliştirdiklerini kaydetti.

SULAMA SİSTEMİNE BETON, AYDINLATMA DİREĞİNE KAYNAKSulama sistemlerinin elektrik kablolarının çalınmaması için kabloların yer aldığı sistemin üzerine beton döken belediye, döküm demirden imal edilen aydınlatma direklerinin vida kısımlarını ise kaynakla sabitledi. Hırsızlık olaylarının bazı mahalle sınırlarındaki parklarda meydana gelmesi ise belediye yetkililerini şaşırttı. Doğuyaka, Dutlubahçe, Etiler, Kızılarık, Konuksever, Yenigün ve Yeşildere mahallelerindeki parklardaki hırsızlıkların çoğunun, Kızılarık'ta meydana geldiğine dikkat çekildi.Hırsızların aydınlatma direğinin içindeki bakır kabloları elektrik akımına rağmen keserek çalıp götürdüğünü anlatan Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli elektrik-elektronik mühendisi Meriç Gediz, "Bakırı ve demiri çalıp satıyorlar. Aldığımız önlemler de yetersiz kalıyor. Vatandaş mağduriyet yaşıyor. Yaklaşık 50 parkımızda hırsızlık vakaları ciddi arttı. Hırsızların çalmadığı şey kalmadı. Yenisini yerine koysak da önlem olmuyor. Sulama sisteminin kablolarını çaldılar. Sondaj firmasından vinç getirttik, kablo sistemini yeniledik. Bunlar hep ek maliyet belediyeye" dedi.Demirin kilosunun 45 lira, bakırın 170-180 liradan hurda olarak satıldığını belirten Gediz, "Vatandaşlardan da duyuyoruz. Hırsızlık zanlıları hurdaya satıp kazandıkları paraları uyuşturucu madde temini için kullanıyor. Özellikle aydınlatma direğinden parklarımızda toplamda 7-8 bin adet var. Döküm olduğu çok ağır direkler" dedi.

30 yıldır elektrikçi olan Bayram Dönmez de hırsızların ölüm tehlikesine aldırış etmediğini söyledi. İçinden akım geçen kabloların kesilmesi halinde ölümle sonuçlanabileceğini belirten Dönmez, "Yalıtkan eldiven ya da yalıtkan makas alıyorlar. Yine bunları da hurdacılardan buluyorlar. Onlarla kesebilirler ancak" diye konuştu.


YORUMLAR
500
Polisin sıktığı biber gazından etkilendi, duş aldırılıp merkeze götürüldü Polisin sıktığı biber gazından etkilendi, duş aldırılıp merkeze götürüldü Antalya'da aranan 53 şahıs yakalandı Antalya'da aranan 53 şahıs yakalandı
Kaynak: DHA

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuk parklarına dadanan hırsızlara betonlu-kaynaklı önlem - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:08 Hava almak için balkona çıkan adam, pusu kuran kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
01:04 Kanada'da madenciler, 30 bin yıllık mamut yavrusu buldu
01:02 Ebru Şancı'dan dekoltesini kapatmaya çalışan eşine "RTÜK Genel Müdürü" esprisi
00:38 Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
00:09 Ersan Şen'in "Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi kararı doğru" sözü eleştiri oklarının hedefi oldu
23:59 CSKA Sofya forması giyen futbolcudan haber yok! Kulübü açıklama yaptı: Kendisinden haber alamıyoruz
23:10 Marmaris'teki yangının acı bilançosunu Bakan Kirişci paylaştı: 4 bin 500 hektar alan küle döndü
22:59 Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'la yarın sözleşme imzalayacak! İşte ilk sözleri
22:46 Mehmet Ağar'ın sözlerine Sedat Peker'den yanıt: Bu işi düzelt yoksa SADAT'çılardan kötü duruma düşersin
22:30 Kalvin Phillips yeniz sezonda Manchester City forması giyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 10:03:30. #1.13#
SON DAKİKA: Çocuk parklarına dadanan hırsızlara betonlu-kaynaklı önlem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement