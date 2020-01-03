Çocuk parklarında bakım yapılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuk parklarında bakım yapılıyor - Son Dakika

Çocuk parklarında bakım yapılıyor

6 saat önce

Karabük Belediyesi, yaz aylarında yoğun bir şekilde kullanılan parkları kış aylarının gelmesiyle birlikte genel bakıma aldı.

Çocuk parklarında bakım yapılıyor, System.String[]

Karabük Belediyesi, yaz aylarında yoğun bir şekilde kullanılan parkları kış aylarının gelmesiyle birlikte genel bakıma aldı.


Bir yandan mahallelerde bulunan parklara yenilerini ekleyen ve şehir genelinde 120 parka ulaşan Karabük Belediyesi, bir yandan da mevcut parklarda tadilat çalışmalarını sürdürüyor. Yeni parkların yapımının yanı sıra mevcut parkların da yenilenmesi çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Göreve geldiğimiz günden bugüne şehrimizde parklarının sayısını arttırmaya devam ederken, eski parklarımızda yenileme çalışması yapıyoruz. Çevre düzenlemesi yapılan ve oyun araçları yenilenen parklarda ekiplerimiz, ailelerin ve çocukların güven içinde olması için periyodik olarak kontrol ve bakımlarını yapıyor" dedi. - KARABÜK

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor
Güzel oyuncu Yeliz Kuvancı Tutunamayanlar ile ekranlara dönüyor Çorum'da yangın: 1 kişi öldü, 9'u çocuk 15 kişi dumandan etkilendi Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

Son Dakika Haberleri
23:52 Selman Öğüt'ün Kemalistleri hedef alan sözleri sonrası canlı yayında birbirlerine girdiler! - Son Dakika
23:52 Devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
23:50 Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçması - 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
23:50 ABD, İran destekli Asaib Ehlil Hak örgütünü terör listesine aldı - Son Dakika
23:48 Kahramanmaraş'ta bir kişi parkta bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
21:40 Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
20:48 ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 23:52:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuk parklarında bakım yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]