Ankara'da iğrenç olay! Çocuk pornografisini önleme kuruluşu çocuğa cinsel istismarı ortaya çıkardı - Son Dakika
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Ankara'da iğrenç olay! Çocuk pornografisini önleme kuruluşu çocuğa cinsel istismarı ortaya çıkardı

03.01.2023 12:26
Ankara'da iğrenç olay! Çocuk pornografisini önleme kuruluşu çocuğa cinsel istismarı ortaya çıkardı

Amerika merkezli bir kuruluş tarafından IP adresi takip edilerek çocuk istismarı görüntüleri indirdiği belirlenen A.H.T. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Şahsın cep telefonu ve bilgisayarında çok sayıda çocuk istismarı görüntüleri bulundu. Bunlar arasında 10 yaşındaki oğlu O.E.T.'ye ait çok sayıda cinsel görüntüye de rastlandı. Alınan tıbbi raporda da O.E.T.'nin birden fazla cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı.

Amerika merkezli çocuk istismarı görüntülerinin önlenmesine dair kurulan uluslararası kuruluş tarafından, A.H.T.'nin kullandığı IP adresinden çocuk istismarı görüntüleri indirildiği tespit edilip, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.

ÇOK SAYIDA ÇOCUK İSTİSMARI GÖRÜNTÜSÜ BULUNDU

Soruşturma kapsamında A.H.T.'nin cep telefonu, bilgisayar ve diğer dijital materyallerinde inceleme yapıldı. Teknik incelemeler sonucunda şüphelinin bilgisayar ve cep telefonunda kayıtlı çok sayıda çocuk istismarı görüntüsü ve çocukların kullanıldığı çok sayıda cinsel görüntü tespit edildi.

10 YAŞINDAKİ OĞLUNU İSTİSMAR ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER DE ÇIKTI

Ayrıca A.H.T'nin dijital materyallerinde oğlu O.E.T'ye (10) ait pek çok cinsel görüntüye rastlandı. Şüphelinin oğluna cinsel istismarda bulunurken çektiği görüntüler de tespit edildi. Ankara Şehir Hastanesi Adli Tıp Kliniği'nden 3 Ekim 2022 tarihinde alınan raporda da O.E.T. nin birden fazla cinsel istismara maruz kaldığı belirtildi.

42 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan A.H.T. hakkında dava açıldı. Yaklaşık 1 yıldır oğluna cinsel istismarda bulunduğunu itiraf eden sanık, Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Duruşmada avukatlar da hazır bulundu. Mahkeme heyeti sanık A.H.T.'ye 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı', 'özel hayatın gizliliğini ihmal etme', 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma' suçlarından toplam 42 yıl hapis cezası verdi. Kararla birlikte sanığın tutukluluğunun devamına hükmedildi.

Öte yandan sanık A.H.T, diğer oğlu S.T.'ye (15) yönelik 'cinsel istismar' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçlarından açılan davada delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Ankara'da iğrenç olay! Çocuk pornografisini önleme kuruluşu çocuğa cinsel istismarı ortaya çıkardı - Son Dakika

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