'Çocuk pornografisiyle mücadelede polis sayısı iki katına çıkacak'

BAKAN Reul, basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Eyalet sınırları içinde 47 emniyet müdürlüğünün yetkililerine çocuk pornografisiyle mücadele için görev yapan personel sayısının en az iki katına çıkarılmasını söyledim. Elbette elimizde olan kadarını bu alanda görevlendirebiliyoruz" dedi.

BAKAN Reul, basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Eyalet sınırları içinde 47 emniyet müdürlüğünün yetkililerine çocuk pornografisiyle mücadele için görev yapan personel sayısının en az iki katına çıkarılmasını söyledim. Elbette elimizde olan kadarını bu alanda görevlendirebiliyoruz" dedi.



Çocuk pornografisinin son dönemde arttığına ve neredeyse normal bir hale geldiğine dikkati çeken Reul, "2020 yılında Eyalet Kriminal Dairesi bünyesinde bilgilerin toplanacağı bir merkez oluşturulacak" dedi.

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