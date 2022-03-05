Çocuk pornosu soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Çocuk pornosu soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

Çözülen disketlerde 534 çocuk pornosu tespit edildi

FETÖ belgeleri de ele geçirilen pedofili doktor da bulunuyor

İSTANBUL - İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen "çocuk pornosu" soruşturmasında, sosyal paylaşım siteleri üzerinden müstehcen görüntüleri alıp satan pedofili grubundaki 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında, Konya'da yakalanan ve deşifre edilen dijital belgelerinden müstehcen görüntülerin yanı sıra FETÖ elebaşının "sohbet" videoları ve "örgütsel toplantı" içerikli belgeler bulunan doktor da yer alıyor.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında özel erişim sunucuları üzerinden sağlanan internet sitelerinden indirdikleri çocuk pornosu fotoğraf ve görüntülerinin ticaretini yapan bir pedofili grubunu tespit ederek grubun kurucusunun "Ceyda" kod adlı 36 yaşındaki Y.D. adlı bir erkek olduğunu belirlemişti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Telegram üzerinden çocuklara ait müstehcen video ve fotoğrafları servis eden, bunları para karşılığında alıp sattığı iddia edilen 5 şüpheli, salı günü İstanbul, Konya, Kahramanmaraş ve Kars'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Yakalanan pedofili grubu arasında, Konya'da özel bir hastanede hekimlik yapan Orta Asya kökenli A.A. adlı doktorun da olduğu 5 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri dün tamamlandı.

4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden biri "adli kontrol" şartı uygulanarak salıverildi. Grubun kurucusu "Ceyda" kod adlı 36 yaşındaki Y.D. adlı erkek şüpheli ile Konya'da yakalanan A.A. adlı doktorun da aralarında bulunduğu 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çözülen disketlerde 534 çocuk pornosu tespit edildi

Siber Polisi tarafından el konulan dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, çocuklara yönelik cinsel istismar içerikli 321 video ve 213 fotoğraf olmak üzere toplam 534 görüntü tespit edildi.

Pedofili doktorun dijitallerinde FETÖ elebaşının sohbet videoları çıkmıştı

Dört gün önce yakalanan ve deşifre edilen dijital belgelerinden müstehcen görüntülerin yanı sıra FETÖ elebaşının "sohbet" videoları ve örgütle ilgili belgeler çıkan doktor da tutuklandı. Doktorun ikametinde yapılan aramada, gizli bölmede ele geçirilen hard disk içerisinde yapılan incelemeler sonucunda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ele başı Fetullah Gülen'e ait sohbet adı altında gerçekleştirilen örgüt toplantıları ve bu toplantıların kayıt altına alındığı anlaşılan çok sayıda video bulundu.